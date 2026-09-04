https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/turkiyenin-dev-market-zincirine-milyonluk-ceza--1108494436.html

Türkiye'nin dev market zincirine milyonluk ceza

Türkiye'nin dev market zincirine milyonluk ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BİM'e 67.2 milyonluk ceza kesildi. Uzlaşmayla kapatılan dosya için dev market zinciri yüzde 25 erken... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:02+0300

2026-09-04T11:02+0300

2026-09-04T11:02+0300

ekonomi̇

rekabet kurumu

bi̇m

ceza

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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye yönelik Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan açıklamada 'uzlaşma'ya varıldığı belirtilirken market zincirine 67.2 milyon TL kesildiği belirtildi. Bu tutarın yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50.4 milyon TL'ye düşeceği açıklandı. Erken ödeme ile yüzde 25 indirim KAP'a BİM tarafından yapılan açıklamada iki soruşturma açıldığı ve bir soruşturmada idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Diğer soruşturma konusu için, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarih ve 1054/26 sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci ile ilgili olarak Şirketimizin ve yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında nihai aşamaya kadar içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Rekabet Kurulunun 25-07/165-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL (%25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/rekabet-kurumu-market-zincirinin-devrine-kosullu-izin-verdi-kimse-isten-cikarilmayacak-1107812148.html

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