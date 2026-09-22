https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-afra-saracoglu-hakkinda-karar-1108919352.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T00:11+0300

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türki̇ye

afra saraçoğlu

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uyuşturucu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta işlemleri yapılan Saraçoğlu serbest bırakıldı.Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/afra-saracoglu-gozaltina-alindi-1108910134.html

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Sputnik Türkiye

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