https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-afra-saracoglu-hakkinda-karar-1108919352.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T00:11+0300
2026-09-22T00:11+0300
2026-09-22T00:11+0300
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afra saraçoğlu
adli tıp kurumu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta işlemleri yapılan Saraçoğlu serbest bırakıldı.Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/afra-saracoglu-gozaltina-alindi-1108910134.html
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afra saraçoğlu, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
afra saraçoğlu, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar
Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı.
Saraçoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta işlemleri yapılan Saraçoğlu serbest bırakıldı.
Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.