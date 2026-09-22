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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-afra-saracoglu-hakkinda-karar-1108919352.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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afra saraçoğlu
adli tıp kurumu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta işlemleri yapılan Saraçoğlu serbest bırakıldı.Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/afra-saracoglu-gozaltina-alindi-1108910134.html
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afra saraçoğlu, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
afra saraçoğlu, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Afra Saraçoğlu hakkında karar

00:11 22.09.2026
Afra Saraçoğlu sosyal medya
Afra Saraçoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı.
Saraçoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta işlemleri yapılan Saraçoğlu serbest bırakıldı.
Saraçoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Afra Saraçoğlu gözaltına alındı
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