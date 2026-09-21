https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/afra-saracoglu-gozaltina-alindi-1108910134.html

Afra Saraçoğlu gözaltına alındı

Afra Saraçoğlu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T15:02+0300

2026-09-21T15:02+0300

2026-09-21T16:01+0300

türki̇ye

afra saraçoğlu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu gözaltına alındı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı.Şüpheli Saraçoğlu'nun jandarmada alınacak ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti.İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verilmişti.Böylece iki ayrı soruşturmada 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı yakalanmıştı.Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti."Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ile "fuhşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtilmişti.Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.5 şüpheli adliyedeAdli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti.Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Şüpheliler, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Diğer şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi ise uzatılmıştı.Bakırköy Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmıştı.Hakimlik, şüpheliler Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-sarkici-sefodan-ilk-aciklama--1108879985.html

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afra saraçoğlu