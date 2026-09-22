https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/usta-oyuncu-serif-sezer-odul-gecesinde-fenalasti-gozlerim-karardi-1108923021.html

Usta oyuncu Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı: Gözlerim karardı

Usta oyuncu Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı: Gözlerim karardı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda rahatsızlandı. Bir anda tansiyonunun yükseldiğini ve... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T07:35+0300

2026-09-22T07:35+0300

2026-09-22T07:35+0300

şerif sezer

yaşam

sağlık

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Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, kızı ve meslektaşı Deniz Arna ile birlikte katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde korkutan anlar yaşadı.Kırmızı halıda basın mensuplarına poz veren Sezer, röportaj öncesinde aniden rahatsızlandı. Annesinin durumunu fark eden Deniz Arna hızla müdahale etti.Şerif Sezer'i kızı kırmızı halıdan çıkardıDeniz Arna, rahatsızlanan annesine destek olarak onu kalabalığın bulunduğu kırmızı halı alanından uzaklaştırdı. Sezer daha sonra dinlenebileceği bir alana götürüldü.Bir süre dinlenen 83 yaşındaki oyuncunun kendisini toparladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşananların ardından açıklama yapan Sezer, rahatsızlığının nasıl başladığını anlattı."Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı"Şerif Sezer, yaşadığı rahatsızlığa ilişkin, "Ben de anlayamadım. Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı. Bana bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.Usta oyuncunun kısa süreli rahatsızlığının ardından durumunun iyi olması, ödül gecesinde yaşanan endişeyi giderdi.Şerif Sezer kimdir?Şerif Sezer, Türk sineması ve televizyonunun uzun yıllardır tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Sinema, dizi ve tiyatro projelerinde rol alan Sezer, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda izleyici karşısına çıktı.Oyuncunun kızı Deniz Arna da annesi gibi oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Anne-kız, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne birlikte katıldı.

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şerif sezer, sağlık