https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbul-dahil-bircok-ile-saganak-uyarisi-meteorolojiden-pes-pese-saat-aciklamasi-geldi-1108922460.html
İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı: Meteoroloji’den peş peşe saat açıklaması geldi
İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı: Meteoroloji’den peş peşe saat açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Marmara'nın güney ve doğusu ile... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T06:52+0300
2026-09-22T06:52+0300
2026-09-22T06:52+0300
yaşam
zonguldak
düzce
bartın
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108885059_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_47918bd6bfd345743e06ee39d4116eef.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların ayrıca Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMGM'nin tahminlerine göre yağışlar her bölgede aynı şiddette olmayacak. Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıklar yurdun batısında 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.Rüzgar 60 kilometre hıza ulaşacakYağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek.Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saate çıkacağı tahmin ediliyor.MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.İstanbul'da akşam saatlerine dikkatİstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.Bursa'da da sıcaklık 23 derece civarında olacak ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak görülecek. Çanakkale'de sıcaklık 19 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kentin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Kırklareli'nde ise sıcaklığın 20 derece olması öngörülüyor.İzmir, Ankara ve Antalya'da sağanak bekleniyorEge Bölgesi'nde özellikle kuzey ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de 29, Manisa'da 29, Uşak'ta 26 ve Afyonkarahisar'da 32 derece sıcaklık bekleniyor.Ankara'da sıcaklığın 26 derece olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Eskişehir'de 27, Konya'da ise 25 derece ölçülecek.Antalya'da 29 derece sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak öngörülüyor. Adana'da 32 derece, Hatay'da 30 derece ve Isparta'da 24 derece bekleniyor.Batı Karadeniz'de yağış kuvvetlenecekYağışların dikkat çekici şekilde kuvvetleneceği bölgelerden biri de Batı Karadeniz olacak.Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken, özellikle Düzce ve Zonguldak'ta yağışların akşam saatlerinden sonra şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Düzce'de sıcaklığın 24, Zonguldak'ta 23 derece olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Samsun ve Trabzon'da 25, Rize'de 26, Amasya'da 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgarDoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın 21, Kars'ta 23, Van'da 25 ve Malatya'da 31 derece olması tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve batı kesimlerinde ise güneyli yönlerden esen rüzgarın yer yer 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 35, Siirt'te 32, Mardin'de 31 dereceye kadar çıkacak.Denizlerde fırtınamsı rüzgarMeteoroloji, denizler için de uyarıda bulundu. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetine, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de sabah saatlerinde rüzgarın 7 kuvvetine çıkması bekleniyor.Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte rüzgarın yer yer 6 kuvvetinde eseceği, Akdeniz'de ise dalga yüksekliğinin bazı kesimlerde 2,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-afra-saracoglu-hakkinda-karar-1108919352.html
zonguldak
düzce
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108885059_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_03401f218850706d6c5d6f50a00ad81b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zonguldak, düzce, bartın, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
zonguldak, düzce, bartın, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı: Meteoroloji’den peş peşe saat açıklaması geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken, bazı bölgelerde rüzgarın hızı 60 km/saate ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların ayrıca Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde
de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
MGM'nin tahminlerine göre yağışlar her bölgede aynı şiddette olmayacak. Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak
bekleniyor.
Meteoroloji
, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar
gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Batı
kesimlerde hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıklar yurdun batısında 2 ila 4 derece azalacak
, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Rüzgar 60 kilometre hıza ulaşacak
Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek.
Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında
rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saate
çıkacağı tahmin ediliyor.
MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.
İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
İstanbul'da
hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi
öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 23 derece
olması bekleniyor.
Bursa'da
da sıcaklık 23 derece civarında olacak ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak görülecek. Çanakkale'de
sıcaklık 19 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kentin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Kırklareli'nde
ise sıcaklığın 20 derece olması öngörülüyor.
İzmir, Ankara ve Antalya'da sağanak bekleniyor
Ege Bölgesi'nde
özellikle kuzey ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de 29, Manisa'da 29, Uşak'ta 26 ve Afyonkarahisar'da 32 derece
sıcaklık bekleniyor.
Ankara'da
sıcaklığın 26 derece olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Eskişehir'de 27, Konya'da
ise 25 derece ölçülecek.
Antalya'da
29 derece sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak öngörülüyor. Adana'da 32 derece, Hatay'da 30 derece ve Isparta'da
24 derece bekleniyor.
Batı Karadeniz'de yağış kuvvetlenecek
Yağışların dikkat çekici şekilde kuvvetleneceği bölgelerden biri de Batı Karadeniz
olacak.
Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken, özellikle Düzce ve Zonguldak'ta yağışların akşam saatlerinden sonra şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Düzce'de sıcaklığın 24, Zonguldak'ta 23 derece olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de
ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Samsun ve Trabzon'da 25, Rize'de 26, Amasya'da 30 derece
civarında seyretmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde
sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın 21, Kars'ta 23, Van'da 25 ve Malatya'da
31 derece olması tahmin ediliyor.
Bölgenin güney ve batı kesimlerinde ise güneyli yönlerden esen rüzgarın yer yer 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da
ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da
sıcaklık 35, Siirt'te 32, Mardin'de
31 dereceye kadar çıkacak.
Denizlerde fırtınamsı rüzgar
Meteoroloji, denizler için de uyarıda bulundu. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Batı Karadeniz'de
rüzgarın gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetine
, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de sabah saatlerinde rüzgarın 7 kuvvetine çıkması bekleniyor.
Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte rüzgarın yer yer 6 kuvvetinde eseceği, Akdeniz'de
ise dalga yüksekliğinin bazı kesimlerde 2,5 metreyi
bulabileceği tahmin ediliyor.