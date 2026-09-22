https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbul-dahil-bircok-ile-saganak-uyarisi-meteorolojiden-pes-pese-saat-aciklamasi-geldi-1108922460.html

İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı: Meteoroloji’den peş peşe saat açıklaması geldi

İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı: Meteoroloji’den peş peşe saat açıklaması geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Marmara'nın güney ve doğusu ile... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T06:52+0300

2026-09-22T06:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların ayrıca Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMGM'nin tahminlerine göre yağışlar her bölgede aynı şiddette olmayacak. Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıklar yurdun batısında 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.Rüzgar 60 kilometre hıza ulaşacakYağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek.Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saate çıkacağı tahmin ediliyor.MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.İstanbul'da akşam saatlerine dikkatİstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.Bursa'da da sıcaklık 23 derece civarında olacak ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak görülecek. Çanakkale'de sıcaklık 19 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kentin kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Kırklareli'nde ise sıcaklığın 20 derece olması öngörülüyor.İzmir, Ankara ve Antalya'da sağanak bekleniyorEge Bölgesi'nde özellikle kuzey ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir'de 29, Manisa'da 29, Uşak'ta 26 ve Afyonkarahisar'da 32 derece sıcaklık bekleniyor.Ankara'da sıcaklığın 26 derece olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Eskişehir'de 27, Konya'da ise 25 derece ölçülecek.Antalya'da 29 derece sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak öngörülüyor. Adana'da 32 derece, Hatay'da 30 derece ve Isparta'da 24 derece bekleniyor.Batı Karadeniz'de yağış kuvvetlenecekYağışların dikkat çekici şekilde kuvvetleneceği bölgelerden biri de Batı Karadeniz olacak.Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken, özellikle Düzce ve Zonguldak'ta yağışların akşam saatlerinden sonra şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Düzce'de sıcaklığın 24, Zonguldak'ta 23 derece olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Samsun ve Trabzon'da 25, Rize'de 26, Amasya'da 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgarDoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın 21, Kars'ta 23, Van'da 25 ve Malatya'da 31 derece olması tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve batı kesimlerinde ise güneyli yönlerden esen rüzgarın yer yer 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 35, Siirt'te 32, Mardin'de 31 dereceye kadar çıkacak.Denizlerde fırtınamsı rüzgarMeteoroloji, denizler için de uyarıda bulundu. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetine, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de sabah saatlerinde rüzgarın 7 kuvvetine çıkması bekleniyor.Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte rüzgarın yer yer 6 kuvvetinde eseceği, Akdeniz'de ise dalga yüksekliğinin bazı kesimlerde 2,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

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