https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hayden-panettiere-hayatini-kaybetti-unlu-oyuncu-36-yasindaydi-1108045206.html

Hayden Panettiere hayatını kaybetti: Ünlü oyuncu 36 yaşındaydı

Hayden Panettiere hayatını kaybetti: Ünlü oyuncu 36 yaşındaydı

Sputnik Türkiye

Heroes ve Nashville dizilerinin dünyaca ünlü yıldızı Hayden Panettiere, 36 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncunun ailesi ve temsilcisi doğrularken... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T07:04+0300

2026-08-17T07:04+0300

2026-08-17T07:04+0300

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Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini temsilcisi doğrularken, ölüm nedeni ve detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde unutulmaz rollere imza atan yıldız ismin vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.Oyuncunun babası Skip Panettiere, yayımladığı taziye mesajında duygusal ifadeler kullandı. Ailenin bu büyük kayıpla sarsıldığını belirten baba Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" diyerek bu zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep etti.Heroes ve Nashville ile yıldızı parlamıştıKariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Hayden Panettiere, televizyon tarihine geçen Heroes dizisinde canlandırdığı amigo kız Claire Bennet karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuştu. Başarılı performansını müzikal drama dizisi Nashville'deki Juliette Barnes rolüyle pekiştiren yıldız, sinemada da adından sıkça söz ettirdi.Ünlü oyuncu beyaz perdede ise Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess ve efsane korku serisi Scream 4 ile Scream (2023) filmlerindeki Kirby Reed rolleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Kariyeri boyunca yaşadığı kişisel mücadeleleri de samimiyetle anlatan Panettiere, Mayıs ayında "This Is Me: A Reckoning" adlı bir anı kitabı yayımlamıştı.Zorlu yıllar ve ailevi kayıplarEski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ile olan birlikteliğinden 2014 doğumlu Kaya Klitschko adında bir kızı bulunan ünlü yıldız, geçmişte alkol bağımlılığı ve doğum sonrası depresyon süreçleriyle mücadele ettiğini açık yüreklilikle dile getirmişti.Panettiere ailesi, Şubat 2023'te bir diğer büyük trajediyle sarsılmış; Hayden'ın 28 yaşındaki oyuncu kardeşi Jansen Panettiere, kalp büyümesi komplikasyonları sebebiyle aniden yaşamını yitirmişti. Hayden Panettiere, verdiği röportajlarda kardeşinin kaybının yarattığı derin acıyı hiçbir zaman tam olarak atlatamadığını vurgulamıştı.

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