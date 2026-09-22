https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/unlu-giyim-markasi-duyurdu-bazi-musterilerin-verileri-calindi-1108948111.html

Ünlü giyim markası duyurdu: Bazı müşterilerin verileri çalındı

Ünlü giyim markası duyurdu: Bazı müşterilerin verileri çalındı

Sputnik Türkiye

Ünlü giyim markası Tudors, bazı müşterilere ait verilerin çalınmış olabileceğini duyurdu. Şirket, olaydan etkilenmiş olabilecek müşterilerini SMS yoluyla... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T19:33+0300

2026-09-22T19:33+0300

2026-09-22T19:33+0300

türki̇ye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

veri

kişisel veri

veri güvenliği

veri sızıntısı

veri gizliliği

veri paylaşımı

veri toplama

kişisel veri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104201/88/1042018863_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b9e49ba43803b93d820190dac8067da.jpg

Tudors'un e-ticaret altyapı hizmeti aldığı tedarikçi firmanın sistemlerinde yaşanan güvenlik olayı nedeniyle bazı müşterilere ait kayıtların etkilenmiş olabileceği bildirildi.Şirket, olaydan etkilenen müşterilere SMS göndererek bilgilendirme yaptı. Tudors, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin soruların 'kvkk@tudors.com' adresine iletilebileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/505-binden-fazla-musterinin-kisisel-bilgileri-calindi-sirkete-1-milyon-lira-ceza-kesildi--1108469685.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), veri, kişisel veri, veri güvenliği, veri sızıntısı, veri gizliliği, veri paylaşımı, veri toplama, kişisel veri