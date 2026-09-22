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Ünlü giyim markası duyurdu: Bazı müşterilerin verileri çalındı
Ünlü giyim markası duyurdu: Bazı müşterilerin verileri çalındı
Sputnik Türkiye
Ünlü giyim markası Tudors, bazı müşterilere ait verilerin çalınmış olabileceğini duyurdu. Şirket, olaydan etkilenmiş olabilecek müşterilerini SMS yoluyla... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T19:33+0300
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
veri
kişisel veri
veri güvenliği
veri sızıntısı
veri gizliliği
veri paylaşımı
veri toplama
kişisel veri
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Tudors'un e-ticaret altyapı hizmeti aldığı tedarikçi firmanın sistemlerinde yaşanan güvenlik olayı nedeniyle bazı müşterilere ait kayıtların etkilenmiş olabileceği bildirildi.Şirket, olaydan etkilenen müşterilere SMS göndererek bilgilendirme yaptı. Tudors, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin soruların 'kvkk@tudors.com' adresine iletilebileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/505-binden-fazla-musterinin-kisisel-bilgileri-calindi-sirkete-1-milyon-lira-ceza-kesildi--1108469685.html
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), veri, kişisel veri, veri güvenliği, veri sızıntısı, veri gizliliği, veri paylaşımı, veri toplama, kişisel veri
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), veri, kişisel veri, veri güvenliği, veri sızıntısı, veri gizliliği, veri paylaşımı, veri toplama, kişisel veri

Ünlü giyim markası duyurdu: Bazı müşterilerin verileri çalındı

19:33 22.09.2026
© AP Photo / Jenny KaneBilgisayar/hacker
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AP Photo / Jenny Kane
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Ünlü giyim markası Tudors, bazı müşterilere ait verilerin çalınmış olabileceğini duyurdu. Şirket, olaydan etkilenmiş olabilecek müşterilerini SMS yoluyla bilgilendirdi.
Tudors'un e-ticaret altyapı hizmeti aldığı tedarikçi firmanın sistemlerinde yaşanan güvenlik olayı nedeniyle bazı müşterilere ait kayıtların etkilenmiş olabileceği bildirildi.
Şirket, olaydan etkilenen müşterilere SMS göndererek bilgilendirme yaptı. Tudors, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin soruların 'kvkk@tudors.com' adresine iletilebileceğini duyurdu.
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