https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/505-binden-fazla-musterinin-kisisel-bilgileri-calindi-sirkete-1-milyon-lira-ceza-kesildi--1108469685.html

505 binden fazla müşterinin kişisel bilgileri çalındı: Şirkete 1 milyon lira ceza kesildi

505 binden fazla müşterinin kişisel bilgileri çalındı: Şirkete 1 milyon lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete 505 binden fazla müşterisinin kişisel verilerini koruyamadığı gerekçesiyle 1 milyon lira... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T13:50+0300

ekonomi̇

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

kişisel veri

veri sızıntısı

veri gizliliği

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 505 bin 337 müşterisinin kişisel verilerini koruyamayan restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete toplam 1 milyon TL idari para cezası verdi. Siber saldırganların, bir çalışanın bilgisayarındaki kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirerek şirket sistemine girdiği belirlendi.Bir çalışanın bilgisayarına yetkisiz erişim sağladılar Restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette yaşanan veri ihlalinin boyutu ortaya çıktı. Siber saldırganlar, şirketin bilgi işlem biriminde çalışan bir personelin bilgisayarına zararlı yazılımla yetkisiz erişim sağladı.Saldırganlar buradan elde ettikleri hesap bilgileriyle şirket sistemine ulaşırken, yüz binlerce müşterinin kişisel bilgileri de saldırganların eline geçti. Olayın KVKK’ye bildirilmesinin ardından başlatılan incelemede şirketin veri güvenliği konusunda aldığı önlemler değerlendirildi.505 bin 337 müşterinin kişisel bilgisine ulaştılarŞirket sistemine erişen siber saldırganların 505 bin 337 müşterinin kişisel bilgisine ulaştığı tespit edildi. Saldırganlar bir süre sonra şirket yöneticisinin telefonuna mesaj göndererek şirkete ait bazı verilerin ellerinde olduğunu bildirdi.Şirket yetkililerinin durumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.KVKK şirkete 1 milyon TL ceza verdiKVKK, incelemenin ardından şirkete iki ayrı gerekçeyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin TL, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle ise 200 bin TL ceza kesildi.Böylece şirkete verilen toplam idari para cezası 1 milyon TL oldu.Şirket sisteminde alarm mekanizması kurulmadığı belirlendiKVKK kararında şirketin güvenlik sistemindeki eksikliklere de yer verildi. Siber saldırganların şirket sistemine giriş yapması durumunda bunu haber verecek bir alarm sisteminin kurulmadığı belirtildi. KVKK, bu nedenle veri sorumlusunun takip ve kontrol noktasında eksikliğinin bulunduğunu değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kvkk-bankadan-talep-etti-calisana-hakaret-eden-musterinin-telefon-gorusme-kaydi-verilebilir-mi-1108072043.html

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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, veri sızıntısı, veri gizliliği