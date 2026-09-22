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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ukraynali-ekonomist-catismayi-surdurecek-kaynaklar-tukeniyor-1108948743.html
Ukraynalı ekonomist: Çatışmayı sürdürecek kaynaklar tükeniyor
Ukraynalı ekonomist: Çatışmayı sürdürecek kaynaklar tükeniyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuşç, Kiev’in çatışmayı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tükenmek üzere olduğunu belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T20:31+0300
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Ukrayna merkezli 'Strana.ua' haber sitesine konuşan ekonomist Kuşç, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürme kapasitesinin farklı alanlarda giderek azaldığını söyledi.Ukrayna yönetiminin ülkenin içinde bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu belirten Kuşç, yetkililerin yakın zamanda “enkaz altında kalmamak” adına çatışmaları durdurmanın yollarını aramaya başlayacağını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Kiev açısından durumun hem ekonomide hem de cephede her geçen gün kötüleştiğini ve bu eğilimin süreceğini belirtmişti. Peskov, Moskova’nın geçici bir ateşkes yerine Ukrayna’da kalıcı ve uzun vadeli bir barıştan yana olduğunun altını çizmişti.
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ukrayna, kiev, rusya, çatışma, ekonomi, resesyon, kremlin, strana.ua
ukrayna, kiev, rusya, çatışma, ekonomi, resesyon, kremlin, strana.ua

Ukraynalı ekonomist: Çatışmayı sürdürecek kaynaklar tükeniyor

20:31 22.09.2026
© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
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Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuşç, Kiev’in çatışmayı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tükenmek üzere olduğunu belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona yaklaştığını ifade etti.
Ukrayna merkezli 'Strana.ua' haber sitesine konuşan ekonomist Kuşç, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürme kapasitesinin farklı alanlarda giderek azaldığını söyledi.
Çatışmayı sürdürmek için gerekli kaynakların tüm alanlarda tükendiği çok açık. Bu durum yalnızca para veya finansal kaynaklarla sınırlı değil; altyapının dayanıklılığı, demografik kapasite ve hatta toplumsal psikoloji de buna dahil. Ekonomi, art arda iki çeyrekten fazla daralma anlamına gelen resesyona girmek üzere. Dış yardımların azaldığını da görüyoruz. Tüm bu unsurlar birleşerek tek bir tablo ortaya koyuyor.
Ukrayna yönetiminin ülkenin içinde bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu belirten Kuşç, yetkililerin yakın zamanda “enkaz altında kalmamak” adına çatışmaları durdurmanın yollarını aramaya başlayacağını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Kiev açısından durumun hem ekonomide hem de cephede her geçen gün kötüleştiğini ve bu eğilimin süreceğini belirtmişti. Peskov, Moskova’nın geçici bir ateşkes yerine Ukrayna’da kalıcı ve uzun vadeli bir barıştan yana olduğunun altını çizmişti.
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