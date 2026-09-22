https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ukraynali-ekonomist-catismayi-surdurecek-kaynaklar-tukeniyor-1108948743.html

Ukraynalı ekonomist: Çatışmayı sürdürecek kaynaklar tükeniyor

Ukraynalı ekonomist: Çatışmayı sürdürecek kaynaklar tükeniyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuşç, Kiev’in çatışmayı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tükenmek üzere olduğunu belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T20:31+0300

2026-09-22T20:31+0300

2026-09-22T20:31+0300

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Ukrayna merkezli 'Strana.ua' haber sitesine konuşan ekonomist Kuşç, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürme kapasitesinin farklı alanlarda giderek azaldığını söyledi.Ukrayna yönetiminin ülkenin içinde bulunduğu ağır durumun farkında olduğunu belirten Kuşç, yetkililerin yakın zamanda “enkaz altında kalmamak” adına çatışmaları durdurmanın yollarını aramaya başlayacağını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Kiev açısından durumun hem ekonomide hem de cephede her geçen gün kötüleştiğini ve bu eğilimin süreceğini belirtmişti. Peskov, Moskova’nın geçici bir ateşkes yerine Ukrayna’da kalıcı ve uzun vadeli bir barıştan yana olduğunun altını çizmişti.

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ukrayna, kiev, rusya, çatışma, ekonomi, resesyon, kremlin, strana.ua