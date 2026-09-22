https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ukraynada-yolsuzluk-en-az-15-milyar-dolara-mal-oldu-1108937380.html

Ukrayna'da yolsuzluk en az 15 milyar dolara mal oldu

Ukrayna'da yolsuzluk en az 15 milyar dolara mal oldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna, özel askeri harekatın başlamasından bu yana yönetimdeki yolsuzluklar nedeniyle en az 15 milyar 700 milyon dolar kayba uğradı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T13:20+0300

2026-09-22T13:20+0300

2026-09-22T13:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yolsuzluk

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Sputnik, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) istatistik verilerini inceledi. NABU tarafından her altı ayda bir yayımlanan raporlar; devlete, yerel bütçelere, kamu ve belediye işletmelerine, bankalara, özel şirketlere ve zaman zaman da gerçek kişilere verilen zararları kapsıyor.Bütçe kaybı 703 milyar grivnayı aştı2022 yılının başından bu yana yayımlanan dokuz ayrı rapor incelendiğinde, işlenen yolsuzluk suçları nedeniyle Ukrayna'nın farklı kademelerdeki bütçelerinde oluşan toplam zararın en az 703 milyar grivna (yaklaşık 15.7 milyar dolar) olduğu tespit edildi.İstatistiki verilere yalnızca üst düzey yetkililerin karıştığı ve NABU'nun görev alanına giren ihlaller dahil edildi. Soruşturulan suçlar arasında rüşvet, görevi kötüye kullanma, haksız zenginleşme, gerçeğe aykırı mal bildirimi ve para aklama gibi eylemler öne çıkıyor.Zararın yalnızca yüzde 1.2'si geri kazanılabildiNABU verileri, oluşan devasa maddi kaybın telafi edilmesinde yetersiz kalındığını da ortaya koydu. 2022'den bu yana meydana gelen 15.7 milyar dolarlık zararın yalnızca yüzde 1,2'sine tekabül eden 191 milyon dolarının devlete geri kazandırılabildiği belirtildi.Daha önce süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri-Sanayi Komisyonu toplantısında, Kiev rejiminin tepeden tırnağa yolsuzluğa battığını ifade etmişti. Kiev'deki iktidarın bir grup "kamu malı hırsızı" ve yolsuzluk faili tarafından gasp edildiğini savunan Putin, bu yapının seçim yapmadan iktidarda kalabilmek, halkı soymak ve Avrupalı sponsorların fonlarıyla ceplerini doldurmak için savaşa ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk