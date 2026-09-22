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Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var
Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-22T09:01+0300
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saldırı
silahlı saldırı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğrencilerin okula geldiği sabah saatlerinde çevreye rastgele ateş açtı.Olay, saat 08.00 sıralarında, Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.Lise önünde rastgele ateş açtıEdinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla çevreye rastgele ateş açmaya başladı.Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldı.Yaralı öğrenciler olduğu bildirildiİhbar üzerine okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Saldırıda yaralandığı bildirilen öğrencilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı.Polis saldırganı araştırıyorPolis ekipleri okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Saldırının nedeni ve şüphelinin olayın ardından kaçıp kaçmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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manisa, okul, saldırı, silahlı saldırı
manisa, okul, saldırı, silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var

08:41 22.09.2026 (güncellendi: 09:01 22.09.2026)
© REUTERS / Mike Theiler Çocuk-silah
Çocuk-silah - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Mike Theiler
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Ayrıntılar geliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğrencilerin okula geldiği sabah saatlerinde çevreye rastgele ateş açtı.
Olay, saat 08.00 sıralarında, Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.

Lise önünde rastgele ateş açtı

Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla çevreye rastgele ateş açmaya başladı.
Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldı.

Yaralı öğrenciler olduğu bildirildi

İhbar üzerine okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıda yaralandığı bildirilen öğrencilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı.

Polis saldırganı araştırıyor

Polis ekipleri okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Saldırının nedeni ve şüphelinin olayın ardından kaçıp kaçmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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