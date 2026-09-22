https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html

Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var

Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bir lisenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T08:41+0300

2026-09-22T08:41+0300

2026-09-22T09:01+0300

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saldırı

silahlı saldırı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğrencilerin okula geldiği sabah saatlerinde çevreye rastgele ateş açtı.Olay, saat 08.00 sıralarında, Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.Lise önünde rastgele ateş açtıEdinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla çevreye rastgele ateş açmaya başladı.Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldı.Yaralı öğrenciler olduğu bildirildiİhbar üzerine okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Saldırıda yaralandığı bildirilen öğrencilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı.Polis saldırganı araştırıyorPolis ekipleri okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Saldırının nedeni ve şüphelinin olayın ardından kaçıp kaçmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amasyada-yolcu-otobusu-sarampole-uctu-24-yarali-1108923196.html

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