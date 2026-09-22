https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-putin-ile-yeniden-gorusebiliriz-1108949486.html

Trump: Putin ile yeniden görüşebiliriz

Trump: Putin ile yeniden görüşebiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir görüşme gerçekleştirebileceğini açıkladı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T21:13+0300

2026-09-22T21:13+0300

2026-09-22T22:09+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

bm genel kurulu

vladimir zelenskiy

alaska

abd

ukrayna

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya gelebileceğini söyledi.Trump, “Alaska’da bir görüşme gerçekleştirdik. Bir görüşme daha yapacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Putin ve Trump, 2025 yazında Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasına yönelik seçenekleri ele almıştı.‘Ukrayna'daki çatışma kıştan önce çözülebilir’Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın kış mevsiminden önce çözüme kavuşturulabileceğini umduğunu ifade etti.Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik beklentilerinden bahseden Trump, sürecin kış mevsimine girilmeden sonlanabileceğine dair umudunu dile getirerek, "Kıştan önce ciddi bir gelişme bekliyorum" dedi.'Putin ile Ukrayna barış anlaşmasının şartlarını görüşüyoruz'Trump, Putin ile Rusya ve Ukrayna arasında yapılabilecek olası bir barış anlaşmasının detaylarını görüştüğünü belirtti.Tarafların bir uzlaşmaya varacağına inandığını belirten Trump, "Bence bir anlaşma yapacaklar, ancak bu anlaşmanın neleri içerdiğini açıklamak istemiyorum. Başkan Putin'le olan görüşmelerimiz de dahil olmak üzere bu konuyu çok sık konuşuyoruz ve bence bir şeyler olacak" ifadelerini kullandı.‘Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için çalışıyoruz’Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir çözüm üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu konuda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.Trump, “İkimiz de bir çözüm bulmak için çalışıyoruz ve bunun başarıya ulaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.Ele alınacak çok sayıda konu bulunduğunu belirten Trump, Avrupa ile de güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Ancak ABD Başkanı, hangi ülkeleri kastettiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukraynanin-saldirilarina-tepki-bu-boyle-devam-edemez-1108941687.html

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donald trump, vladimir putin, bm genel kurulu, vladimir zelenskiy, alaska, abd, ukrayna, rusya