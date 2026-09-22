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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukraynanin-saldirilarina-tepki-bu-boyle-devam-edemez-1108941687.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna'nın saldırılarına tepki: Bu böyle devam edemez
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna'nın saldırılarına tepki: Bu böyle devam edemez
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin Ukrayna tarafından hedef alınmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T15:46+0300
2026-09-22T15:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
marco rubio
ukrayna
rusya
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'nın saldırılarından büyük endişe duyduğunu söyledi.ABD basınına konuşan Rubio, son aylarda ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin birçok kez hedef alındığını belirterek bunun böyle devam edemeyeceğini vurguladı.Rubio, saldırıların muhtemelen kasıtlı olmadığını ancak yine de gerçekleştiğini vurgulayarak, "Muhtemelen özel olarak değil, ancak gemiler Ukrayna tarafından saldırıya uğradılar" ifadelerini kullandı. ABD diplomasisinin başındaki isim, bu durumun sürdürülemez olduğunu mesajını verdi.'Trump, Ukrayna krizini sonlandırmak için elinden geleni yapmaya hazır'📍Rubio'nun öne çıkan diğer açıklamaları: 🔴Trump-Zelenskiy görüşmesinin bugün akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor 🔴Trump, BM Genel Kurulu marjında Zelenskiy'le yapacağı görüşmede enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını ele almayı planlıyor 🔴Washington, Moskova ve Kiev'in enerji tesislerine saldırılardan karşılıklı olarak vazgeçmesini istiyor 🔴Trump, Ukrayna çatışmasını sonlandırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hala hazır
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kremlin-ukraynada-gecici-ateskes-degil-kalici-baristan-yanayiz-1108939074.html
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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy
abd, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna'nın saldırılarına tepki: Bu böyle devam edemez

15:46 22.09.2026
© AP Photo / Jonathan ErnstEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin Ukrayna tarafından hedef alınmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'nın saldırılarından büyük endişe duyduğunu söyledi.

ABD basınına konuşan Rubio, son aylarda ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin birçok kez hedef alındığını belirterek bunun böyle devam edemeyeceğini vurguladı.

Rubio, saldırıların muhtemelen kasıtlı olmadığını ancak yine de gerçekleştiğini vurgulayarak, "Muhtemelen özel olarak değil, ancak gemiler Ukrayna tarafından saldırıya uğradılar" ifadelerini kullandı.

ABD diplomasisinin başındaki isim, bu durumun sürdürülemez olduğunu mesajını verdi.

'Trump, Ukrayna krizini sonlandırmak için elinden geleni yapmaya hazır'

📍Rubio'nun öne çıkan diğer açıklamaları:

🔴Trump-Zelenskiy görüşmesinin bugün akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor

🔴Trump, BM Genel Kurulu marjında Zelenskiy'le yapacağı görüşmede enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını ele almayı planlıyor

🔴Washington, Moskova ve Kiev'in enerji tesislerine saldırılardan karşılıklı olarak vazgeçmesini istiyor

🔴Trump, Ukrayna çatışmasını sonlandırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hala hazır
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Ukrayna'da geçici ateşkes değil, kalıcı barıştan yanayız
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