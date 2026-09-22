https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukraynanin-saldirilarina-tepki-bu-boyle-devam-edemez-1108941687.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna'nın saldırılarına tepki: Bu böyle devam edemez

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna'nın saldırılarına tepki: Bu böyle devam edemez

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin Ukrayna tarafından hedef alınmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T15:46+0300

2026-09-22T15:46+0300

2026-09-22T15:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

marco rubio

ukrayna

rusya

donald trump

vladimir zelenskiy

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'nın saldırılarından büyük endişe duyduğunu söyledi.ABD basınına konuşan Rubio, son aylarda ABD'yle bağlantılı petrol gemilerinin birçok kez hedef alındığını belirterek bunun böyle devam edemeyeceğini vurguladı.Rubio, saldırıların muhtemelen kasıtlı olmadığını ancak yine de gerçekleştiğini vurgulayarak, "Muhtemelen özel olarak değil, ancak gemiler Ukrayna tarafından saldırıya uğradılar" ifadelerini kullandı. ABD diplomasisinin başındaki isim, bu durumun sürdürülemez olduğunu mesajını verdi.'Trump, Ukrayna krizini sonlandırmak için elinden geleni yapmaya hazır'📍Rubio'nun öne çıkan diğer açıklamaları: 🔴Trump-Zelenskiy görüşmesinin bugün akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor 🔴Trump, BM Genel Kurulu marjında Zelenskiy'le yapacağı görüşmede enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını ele almayı planlıyor 🔴Washington, Moskova ve Kiev'in enerji tesislerine saldırılardan karşılıklı olarak vazgeçmesini istiyor 🔴Trump, Ukrayna çatışmasını sonlandırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hala hazır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kremlin-ukraynada-gecici-ateskes-degil-kalici-baristan-yanayiz-1108939074.html

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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir zelenskiy