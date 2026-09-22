https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-korkaklar-ve-hainler-abdnin-cephanesinin-az-oldugunu-soylemeyi-seviyor-bu-dogru-degil-1108942958.html

Trump: Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil

Trump: Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun cephane stoklarının İran ile savaş sırasında ciddi oranda azaldığına yönelik haberlere sert çıktı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Rubio: ABD, İran ile görüşmeye açıkABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika merkezli NBC’nin ‘Today’ programına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:ABD Dışişleri Bakanı ayrıca “Bu hedef de İran’ın asla nükleer silaha salip olamayacağı gerçeği. Bunu yapamazlar” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lula-trump-abd-baskani-olarak-secildi-diger-ulkeleri-yonetme-hakkina-sahip-degil-1108939435.html

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