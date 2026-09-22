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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-korkaklar-ve-hainler-abdnin-cephanesinin-az-oldugunu-soylemeyi-seviyor-bu-dogru-degil-1108942958.html
Trump: Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil
Trump: Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun cephane stoklarının İran ile savaş sırasında ciddi oranda azaldığına yönelik haberlere sert çıktı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Rubio: ABD, İran ile görüşmeye açıkABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika merkezli NBC’nin ‘Today’ programına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:ABD Dışişleri Bakanı ayrıca “Bu hedef de İran’ın asla nükleer silaha salip olamayacağı gerçeği. Bunu yapamazlar” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lula-trump-abd-baskani-olarak-secildi-diger-ulkeleri-yonetme-hakkina-sahip-degil-1108939435.html
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donald trump, abd, i̇ran, truth social
donald trump, abd, i̇ran, truth social

Trump: Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil

17:12 22.09.2026
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun cephane stoklarının İran ile savaş sırasında ciddi oranda azaldığına yönelik haberlere sert çıktı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Korkaklar ve hainler ABD’nin cephanesinin az olduğunu söylemeyi seviyor. Bu doğru değil. Kullanabileceğimizden bile fazla cephanemiz ve yenilerini yapıyoruz, hiç görmediğimiz seviyelerde.

Rubio: ABD, İran ile görüşmeye açık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika merkezli NBC’nin ‘Today’ programına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
“Buna açığız. Şu anda herhangi bir programın netleştiğini sanmıyorum, ama kesinlikle böyle bir şeye açığız. Özellikle pozitif ve tüm bunlarla bağlantılı bir hedefe ulaşacak olasılığı varsa.”
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca “Bu hedef de İran’ın asla nükleer silaha salip olamayacağı gerçeği. Bunu yapamazlar” diye ekledi.
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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