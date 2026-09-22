https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lula-trump-abd-baskani-olarak-secildi-diger-ulkeleri-yonetme-hakkina-sahip-degil-1108939435.html
Lula da Silva: Trump, ABD Başkanı olarak seçildi, diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil
Lula da Silva: Trump, ABD Başkanı olarak seçildi, diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi yönetme hakkına sahip olduğunu ancak iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının bulunmadığını söyledi.
2026-09-22T13:56+0300
2026-09-22T13:56+0300
2026-09-22T14:04+0300
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Lula da Silva, ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda Trump'ın uluslararası ilişkiler yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil" diyen Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı bulunmadığını belirtti.'Ben bunu kabul etmiyorum'Trump'ın uluslararası meselelere "taraflı" yaklaştığı değerlendirmesinde bulunan Lula da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken ekledi:Maduro'ya da değindiBrezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yaklaşımının "Washington'ın Caracas'ta söz sahibi olduğu" izlenimi oluşturduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tutumunun da bunu yansıttığını savundu.'Ülkenin egemenliği sona ermiş durumda'"Başka bir deyişle, ülkenin egemenliği sona ermiş durumda" ifadesini kullanan Lula da Silva, bu durumun Venezuela'nın yanı sıra demokrasi için de iyi olmadığını söyledi.Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, "artık herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal edebildiğini ancak bu şekilde yaşanılamayacağını" kaydetti.Lula da Silva ayrıca, en büyük ekonomilere, teknolojik imkanlara, ordulara ve nükleer cephanelere sahip ülkelerin savaşları durdurmak ve barışı sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini, buna karşın bu ülkelerin çatışmaları körüklediğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/lula-ucaga-binecegim-ve-trumpa-brezilyadaki-secimlere-mudahale-etmemesini-soyleyecegim-1108850645.html
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lula da silva, donald trump, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
lula da silva, donald trump, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Lula da Silva: Trump, ABD Başkanı olarak seçildi, diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil
13:56 22.09.2026 (güncellendi: 14:04 22.09.2026)
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi yönetme hakkına sahip olduğunu ancak iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının bulunmadığını söyledi.
Lula da Silva, ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda Trump'ın uluslararası ilişkiler yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil" diyen Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı bulunmadığını belirtti.
'Ben bunu kabul etmiyorum'
Trump'ın uluslararası meselelere "taraflı" yaklaştığı değerlendirmesinde bulunan Lula da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken ekledi:
Onun bir yönetim şekli var, 'en güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerleri itaat etmek zorunda'. Ben buna katılmıyorum.
Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suçlamalara da
değinen Lula da Silva, "Maduro bir hata yaptıysa yargılanmalı, mahkemeye çıkarılmalı. Bunun soruşturulması gerekiyor. Bir ülke öylece suçlamada bulunamaz" diye konuştu.
Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yaklaşımının "Washington'ın Caracas'ta söz sahibi olduğu" izlenimi oluşturduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tutumunun da bunu yansıttığını savundu.
'Ülkenin egemenliği sona ermiş durumda'
"Başka bir deyişle, ülkenin egemenliği sona ermiş durumda" ifadesini kullanan Lula da Silva, bu durumun Venezuela'nın yanı sıra demokrasi için de iyi olmadığını söyledi.
Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, "artık herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal edebildiğini ancak bu şekilde yaşanılamayacağını" kaydetti.
Lula da Silva ayrıca, en büyük ekonomilere, teknolojik imkanlara, ordulara ve nükleer cephanelere sahip ülkelerin savaşları durdurmak ve barışı sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini, buna karşın bu ülkelerin çatışmaları körüklediğini savundu.
Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'a Brezilya'da 4 Ekim’de düzenlenmesi
planlanan seçimlere müdahil olmamasını, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini söylemişti.