https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lula-trump-abd-baskani-olarak-secildi-diger-ulkeleri-yonetme-hakkina-sahip-degil-1108939435.html

Lula da Silva: Trump, ABD Başkanı olarak seçildi, diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil

Lula da Silva: Trump, ABD Başkanı olarak seçildi, diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi yönetme hakkına sahip olduğunu ancak iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının bulunmadığını söyledi.

2026-09-22T13:56+0300

2026-09-22T13:56+0300

2026-09-22T14:04+0300

dünya

lula da silva

donald trump

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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Lula da Silva, ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda Trump'ın uluslararası ilişkiler yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil" diyen Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı bulunmadığını belirtti.'Ben bunu kabul etmiyorum'Trump'ın uluslararası meselelere "taraflı" yaklaştığı değerlendirmesinde bulunan Lula da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken ekledi:Maduro'ya da değindiBrezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yaklaşımının "Washington'ın Caracas'ta söz sahibi olduğu" izlenimi oluşturduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tutumunun da bunu yansıttığını savundu.'Ülkenin egemenliği sona ermiş durumda'"Başka bir deyişle, ülkenin egemenliği sona ermiş durumda" ifadesini kullanan Lula da Silva, bu durumun Venezuela'nın yanı sıra demokrasi için de iyi olmadığını söyledi.Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, "artık herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal edebildiğini ancak bu şekilde yaşanılamayacağını" kaydetti.Lula da Silva ayrıca, en büyük ekonomilere, teknolojik imkanlara, ordulara ve nükleer cephanelere sahip ülkelerin savaşları durdurmak ve barışı sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini, buna karşın bu ülkelerin çatışmaları körüklediğini savundu.

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lula da silva, donald trump, venezüella devlet başkanı nicolas maduro