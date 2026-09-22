https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-trump-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108944352.html

Trump BM Genel Kurulu'nda konuşuyor: Ganimetler kazanana aittir

Trump BM Genel Kurulu'nda konuşuyor: Ganimetler kazanana aittir

Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump, "Ben dünyaya barışı getirdim" şeklinde konuşurken, "Diğerleri konuşurken ben, harekete geçtim" dedi. Trump... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:38+0300

2026-09-22T17:38+0300

2026-09-22T17:53+0300

dünya

donald trump

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

melania trump

haberler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle: 'Küba'ya komünizm gelmeyecek, güvenlik gelecek''Ben barışı getirdim'İran'a yönelik açıklamalar'Korkaklar ve ödlekler mühimmatımızın bittiğini söylüyor'Gazze Barış Kurulu: Milyarlarca dolar yardım ettilerCNN'e 'Beni çekmemeniz lazım' çıkışıBM Genel Kurulu'na eşi Melania Trump ile giriş yaparken “Burada olmak bir onur” diyen Trump, CNN ekibine "Sizin beni çekmiyor olmanız lazım" dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-lula-uzerimizde-nobet-tutan-bir-ucak-gemisine-degil-is-birligine-ihtiyacimiz-var-1108943314.html

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donald trump, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, melania trump, haberler