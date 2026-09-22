Trump BM Genel Kurulu'nda konuşuyor: Ganimetler kazanana aittir
17:38 22.09.2026 (güncellendi: 17:53 22.09.2026)
© REUTERS Mike Segar Donald Trump
© REUTERS Mike Segar
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BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump, "Ben dünyaya barışı getirdim" şeklinde konuşurken, "Diğerleri konuşurken ben, harekete geçtim" dedi. Trump, Venezuela ile petrol 'anlaşmalarına' değinirken, "Biliyorsunuz ganimetler kazanana aittir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
Diktatör Maduro’ya operasyon gerçekleştirdir. Venezuela halkı için çok büyük adımlar atıyoruz.
65 milyar dolarlık, hem Venezuela hem ABD’ye hem de dünyaya yarayacak petrol anlaşmaları yaptık. Dünyadaki petrolün yüzde 60’ından fazlasına sahibiz. Biliyorsunuz ganimetler kazanana aittir. Bu belki de yapılmış en büyük anlaşma.
'Küba'ya komünizm gelmeyecek, güvenlik gelecek'
Küba'ya komünizm gelmeyecek. Küba'ya güvenlik gelecek ve Meksika'ya.
'Ben barışı getirdim'
Ülkemiz bugün hiç olmadığı kadar güçlü. Ekonomimiz bütün dünyanın imrendiği bir halde, ordunun en güçlüsü, her konuda lideriz.
İki yıl önce ülkemiz ölmüş gibiydi ama şimdi dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Son 16 ay içinde tek bir yasadışı göçmen ülkemize giremedi.
En sıradışı ülkenin lideri olarak sorunları bekleyecek halim yok. Diğerleri konuşurken ben harekete geçtim. Başkaları tehlikeleri gözardı ederken ben bunlarla yüzleştim. Barışı getirdim.
İran'a yönelik açıklamalar
Dünyanın en büyük terör rejimi İran rejimidir. Ortadoğu'nun kabadayısıydılar ama artık değiller.
Geceyarısı Balyozu Operasyonu ile Amerikan ordusu nükleer programlarını dağların arasına gömdü. Anlaşma teklif ettim yine reddettiler. Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze inşa ettiler ve bundan gurur duyuyorlardı. Umarım Avrupalılar bunu biliyordur. İran'ın niyeti bu büyüz konvansiyonel barışı getirmekti.
Şu anda gitmemiş tek şey enflasyon ve bu da ülkelerini yok ediyor.
'Korkaklar ve ödlekler mühimmatımızın bittiğini söylüyor'
Korkaklar ve ödlekler (Amerika'da çıkan haberleri ve muhalifleri kastediyor) mühimmatımızın bittiğini söylüyor. Kullanmayı hayal bile edemeyeceğimiz kadar mühimmatımız var. Yakın gelecekte muazzam boyutta mühimmat fabrikaları da kapılarını açacak
Gazze Barış Kurulu: Milyarlarca dolar yardım ettiler
Gazze Barış Kurulu'na katılan ülkelere teşekkür ediyorum. Bu ülkelere aynı zamanda milyarca dolar yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu para, büyük ihtiyaç olan noktalara gidiyor. Bu ülkeler başka bir ülkede ellerini taşın altına koyuyorlar. Gerçekten harikalar.
Göreve geldiğimden beri 8 savaşı bitirmek benim en büyük kazancım oldu.
CNN'e 'Beni çekmemeniz lazım' çıkışı
© REUTERS David Dee DelgadoTrump
Trump
© REUTERS David Dee Delgado
BM Genel Kurulu'na eşi Melania Trump ile giriş yaparken “Burada olmak bir onur” diyen Trump, CNN ekibine "Sizin beni çekmiyor olmanız lazım" dedi
Beyaz Saray akreditasyonu sona erdirilen Amerika merkezli CNN, Trump'ı Beyaz Saray'da yayınlamayı bırakmıştı.