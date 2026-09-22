https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/tokiden-yuzde-25-indirim-basvurular-bugun-basladi-1108922784.html

TOKİ'den yüzde 25 indirim: Başvurular bugün başladı

TOKİ'den yüzde 25 indirim: Başvurular bugün başladı

Sputnik Türkiye

TOKİ, borcu devam eden konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatanların yanı sıra belirli şartlarla... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T07:27+0300

2026-09-22T07:27+0300

2026-09-22T07:27+0300

ekonomi̇

toki̇

toplu konut i̇daresi başkanlığı

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen talepler üzerine geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi.Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının mevcut borç bakiyesine yüzde 25 indirim uygulanacak.TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular başladıKampanyadan yararlanmak isteyenler, bugünden itibaren 19 Ekim'e kadar, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara başvurabilecek.Hak sahipleri, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma işlemlerinde ise yüzde 25 indirim uygulanmayacak.TOKİ'nin kampanyasından yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği öngörülüyor.Borcun tamamını kapatamayanlar da yararlanabilecekKampanya yalnızca borcunun tamamını tek seferde ödeyebilenlerle sınırlı olmayacak.Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları da kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek. Bunun için yapılacak peşin ödemenin, mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'i olması gerekiyor.Bu şartı karşılayan peşin ödeme tutarına da yüzde 25 indirim uygulanacak.TOKİ indirim kampanyasının şartları neler?Kampanyadan yararlanabilmek için bazı koşullar bulunuyor. Buna göre geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya başvurabilecek.Başvuru tarihinde, borç kapatma işleminin gerçekleştirileceği aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca hak sahibinin geçmiş dönem taksit borcu veya emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranacak.Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.Borcunu kapatana tapu verilecekKat mülkiyeti oluşmuş projelerde, kampanyadan yararlanarak borcunun tamamını kapatan hak sahipleri tapularını alabilecek.Tapu işlemleri kapsamında bankaya başvuracak vatandaşların, ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyi ve DASK poliçesini beraberinde bulundurması gerekiyor.Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatabilmek için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.Son tarih 19 EkimTOKİ'nin yüzde 25 indiriminden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin işlemlerini 19 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor.Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödeme işlemlerinde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbul-dahil-bircok-ile-saganak-uyarisi-meteorolojiden-pes-pese-saat-aciklamasi-geldi-1108922460.html

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Sputnik Türkiye

toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, doğal afet sigortaları kurumu (dask)