https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/spk-hisse-pay-geri-alimlarinda-ust-sinir-kaldirildi-1108940983.html

SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Sputnik Türkiye

SPK'dan yapılan açıklamada, hisse pay geri alımlarında üst sınırın kaldırıldığı belirtildi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T14:39+0300

2026-09-22T14:39+0300

2026-09-22T14:41+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

hisse

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi.Üst sınıra ilişkin yeni bir ilke kararı alındı SPK, şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir ilke kararı aldı. Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verildi.İkinci bir duyuruya kadar geçerli Karara göre, Kurulun 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır uygulanmayacak.Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.

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sermaye piyasası kurulu (spk), hisse