https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/guterresten-bm-genel-kurulunda-yapay-zeka-uyarisi-katil-robotlarin-gelecegimizde-yeri-yok-1108942610.html

Guterres'ten BM Genel Kurulu'nda yapay zeka uyarısı: 'Katil robotların geleceğimizde yeri yok'

Guterres'ten BM Genel Kurulu'nda yapay zeka uyarısı: 'Katil robotların geleceğimizde yeri yok'

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresinin son Genel Kurul konuşmasında yapay zekanın denetlenmesi çağrısı yaparak 'katil robotların' gelecekte yeri... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:05+0300

2026-09-22T17:05+0300

2026-09-22T17:09+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresinin sonuna yaklaşırken BM Genel Kurulu'ndaki son konuşmasını gerçekleştirdi. Guterres konuşmasında savaşlardan iklim değişikliğine, yapay zekadan uluslararası kurumların reformuna kadar çok sayıda küresel meseleye değindi.Guterres, yapay zekanın hızla gelişmesinin beraberinde getirdiği risklere karşı uluslararası düzeyde ortak kurallar oluşturulması gerektiğini belirtti.BM Genel Sekreteri, yapay zekaya ilişkin risklerin yönetilmesi için "güvenilir ve bağımsız denetim" mekanizmasına dayanan çok taraflı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.Guterres, yapay zeka alanında öncü ülkelerin yeni ortaya çıkan güvenlik riskleri konusunda bilgi paylaşması, test ve değerlendirmelerde işbirliği yapması ve ortak güvenlik önlemleri geliştirmesi gerektiğini söyledi.'Katil robotların geleceğimizde yeri yok'"Katil robotların geleceğimizde yeri yok" ifadelerini kullanan Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları barış, güvenlik, eşitsizlik ve yapay zeka başlıklarında topladı.BM Genel Sekreteri, uluslararası kurumların mevcut küresel sorunlara yanıt verme konusunda giderek daha fazla zorlandığını belirterek BM sisteminde reform yapılması gerektiğini de savundu.Guterres'e göre mevcut uluslararası kurumlar, günümüz dünyasının güç dengelerini tam olarak yansıtmayan "geçmiş bir çağın" güç gerçekliklerini ve çıkarlarını yansıtmaya devam ediyor.'İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz'Guterres konuşmasında Ortadoğu'daki çatışmalara da değindi.Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün korunması çağrısını yineleyen Guterres, İsrailliler ile Filistinliler arasında siyasi çözüm ihtimalinin ortadan kalkmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.BM Genel Sekreteri ayrıca Ortadoğu'daki çatışmaların yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirerek gerilimin düşürülmesi ve diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu."Çatışmalar sona ermeli. İnsani yardım akışı sağlanmalı. Seyrüsefer hakları ve özgürlükleri uluslararası hukuka uygun şekilde tamamen yeniden tesis edilmeli" diyen Guterres, bölgedeki çatışmaların daha geniş bir istikrarsızlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Görev süresinin sonuna yaklaşıyorPortekiz'in eski başbakanı olan Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini 2017'den bu yana sürdürüyor. İkinci beş yıllık görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek.Genel Kurul'daki son konuşmasında BM'deki yaklaşık 10 yıllık görev süresine de atıfta bulunan Guterres, görevden ayrıldıktan sonra da barışın mümkün olduğuna ilişkin inancını savunmaya devam edeceğini söyledi.Guterres, "Nerede olursam olayım, ne yapıyor olursam olayım, barışın mümkün olduğu inancını savunmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukraynanin-saldirilarina-tepki-bu-boyle-devam-edemez-1108941687.html

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