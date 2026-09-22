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Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri çalışma yaptı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayancık'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yürüttü. Türkeli ve Gerze'de de bazı yol güzergahlarında su birikintileri meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbulda-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-akom-saat-vererek-uyardi-1108928713.html
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türkeli , gerze, ayancık, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sinop
türkeli , gerze, ayancık, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sinop

Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı

20:06 22.09.2026
© AA / Ayancık KaymakamlığıSinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri ve çamur oluştu
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri ve çamur oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / Ayancık Kaymakamlığı
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Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri çalışma yaptı.
Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ayancık'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yürüttü. Türkeli ve Gerze'de de bazı yol güzergahlarında su birikintileri meydana geldi.
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