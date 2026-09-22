https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sinopta-saganak-etkili-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1108948604.html

Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı

Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı

Sputnik Türkiye

Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri çalışma yaptı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkeli

gerze

ayancık

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gök gürültülü sağanak

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Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayancık'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yürüttü. Türkeli ve Gerze'de de bazı yol güzergahlarında su birikintileri meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbulda-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-akom-saat-vererek-uyardi-1108928713.html

türki̇ye

türkeli

gerze

ayancık

sinop

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