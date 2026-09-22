https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sinopta-saganak-etkili-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1108948604.html
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri çalışma yaptı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T20:06+0300
2026-09-22T20:06+0300
2026-09-22T20:06+0300
türki̇ye
türkeli
gerze
ayancık
yağmur
yağmur suyu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayancık'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yürüttü. Türkeli ve Gerze'de de bazı yol güzergahlarında su birikintileri meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbulda-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-akom-saat-vererek-uyardi-1108928713.html
türki̇ye
türkeli
gerze
ayancık
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türkeli , gerze, ayancık, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sinop
türkeli , gerze, ayancık, yağmur, yağmur suyu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sinop
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı, belediye ekipleri çalışma yaptı.
Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ayancık'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yürüttü. Türkeli ve Gerze'de de bazı yol güzergahlarında su birikintileri meydana geldi.