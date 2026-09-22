https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbulda-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-akom-saat-vererek-uyardi-1108928713.html

İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı

İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul’da yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın yer yer 60-100 kg/m²... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T11:55+0300

türki̇ye

akom

sağanak

sağanak yağış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kentte yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.AKOM'un tahminine göre yağış miktarı yer yer metrekarede 60-100 kilograma ulaşabilecek. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman 30-60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul’da sıcaklık 6-8 derece birden düşecekKentte etkili olması beklenen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.AKOM, sıcaklıkların düşüşün ardından bahar değerlerine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.AKOM: Yer yer çok kuvvetli olacakAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Çarşamba (Yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."Meteoroloji uzmanı uyardı: Gece Anadolu Yakası'na dikkatMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Şen, açıklamasında "Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu Yakası'nın doğusuna dikkat" ifadelerini kullandı.Şen açıklamasının devamında, "Bu gece yarısı ve sonrasında Yalova, Şile'nin güney ve doğusu Ağva, Kandıra, Karasu, Akçakoca, K.Ereğlisi, Bartın, Cide'ye kadar sahil kesiminde taşkın ve sel riski var aman dikkat" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/firtina-devam-ediyor-meteorolojiden-bolge-bolge-uyari-1095824977.html

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