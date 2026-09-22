Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/istanbulda-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-akom-saat-vererek-uyardi-1108928713.html
İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı
İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul’da yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın yer yer 60-100 kg/m²... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T11:26+0300
2026-09-22T11:55+0300
türki̇ye
akom
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8693c785c50aec2b016c4733f89f4c33.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kentte yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.AKOM'un tahminine göre yağış miktarı yer yer metrekarede 60-100 kilograma ulaşabilecek. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman 30-60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul’da sıcaklık 6-8 derece birden düşecekKentte etkili olması beklenen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.AKOM, sıcaklıkların düşüşün ardından bahar değerlerine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.AKOM: Yer yer çok kuvvetli olacakAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Çarşamba (Yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."Meteoroloji uzmanı uyardı: Gece Anadolu Yakası'na dikkatMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Şen, açıklamasında "Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu Yakası'nın doğusuna dikkat" ifadelerini kullandı.Şen açıklamasının devamında, "Bu gece yarısı ve sonrasında Yalova, Şile'nin güney ve doğusu Ağva, Kandıra, Karasu, Akçakoca, K.Ereğlisi, Bartın, Cide'ye kadar sahil kesiminde taşkın ve sel riski var aman dikkat" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/firtina-devam-ediyor-meteorolojiden-bolge-bolge-uyari-1095824977.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9de5d5dfa32bfb6c410d5ee19a1cd2fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, sağanak, sağanak yağış
akom, sağanak, sağanak yağış

İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı

11:26 22.09.2026 (güncellendi: 11:55 22.09.2026)
© Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul yağmur
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
AKOM, İstanbul’da yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın yer yer 60-100 kg/m² seviyesine ulaşacağı, rüzgarın 30-60 km/s hızla eseceği ve sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceği öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kentte yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
AKOM'un tahminine göre yağış miktarı yer yer metrekarede 60-100 kilograma ulaşabilecek. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman 30-60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklık 6-8 derece birden düşecek

Kentte etkili olması beklenen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
AKOM, sıcaklıkların düşüşün ardından bahar değerlerine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

AKOM: Yer yer çok kuvvetli olacak

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çarşamba (Yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

Meteoroloji uzmanı uyardı: Gece Anadolu Yakası'na dikkat

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Şen, açıklamasında "Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu Yakası'nın doğusuna dikkat" ifadelerini kullandı.
Şen açıklamasının devamında, "Bu gece yarısı ve sonrasında Yalova, Şile'nin güney ve doğusu Ağva, Kandıra, Karasu, Akçakoca, K.Ereğlisi, Bartın, Cide'ye kadar sahil kesiminde taşkın ve sel riski var aman dikkat" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den 28 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor
1 Mayıs 2025, 06:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала