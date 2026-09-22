https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amedspor-zirveye-cikti-yapay-zeka-bu-sene-super-ligte-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1108923988.html

Amedspor zirveye çıktı: Yapay zeka, bu sene Süper Lig'te şampiyon olacak takımı açıkladı

Amedspor zirveye çıktı: Yapay zeka, bu sene Süper Lig'te şampiyon olacak takımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta sonunda liderlik Amedspor'a geçti. Diyarbakır ekibi Beşiktaş'ı 3-2 yenerek 13 puana ulaşırken, Euro Club Index'in sezon sonu... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T08:11+0300

2026-09-22T08:11+0300

2026-09-22T08:11+0300

spor

diyarbakır stadı

diyarbakır

beşiktaş

fenerbahçe

süper lig

dusan vlahovic

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Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasıyla zirvede dengeler değişti. Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı ve milli araya lider girdi.Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmada Amedspor'un gollerini Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise Dusan Vlahovic ve penaltıdan Orkun Kökçüden geldi.Amedspor Süper Lig'in yeni lideriAmedspor, aldığı kritik galibiyetin ardından 13 puanla Süper Lig'in zirvesine yerleşti. Beşiktaş ise 12 puanda kaldı.Haftanın ardından dikkatler yalnızca güncel puan durumuna değil, sezon sonuna ilişkin hesaplamalara da çevrildi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, takımların performans verilerini temel alan modelindeki Süper Lig şampiyonluk olasılıklarını güncelledi.Galatasaray için yüzde 52,7 tahminiEuro Club Index modeline göre Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığı yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Model, sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla tamamlamasını öngörüyor.Bu hesaplamaya göre Galatasaray, güncel puan tablosunda lider olmamasına rağmen modelin sezon sonu projeksiyonunda en yüksek şampiyonluk olasılığına sahip takım konumunda.Söz konusu oranların kesin bir sonuç değil, mevcut veriler üzerinden oluşturulan ve sezon ilerledikçe değişebilen istatistiksel tahminler olduğu belirtiliyor.Fenerbahçe ikinci sıradaModelin hesaplamasında Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı yüzde 25,6 seviyesinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda 75 puana ulaşacağı tahmin ediliyor.Fenerbahçe, 6. haftada Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve puanını 10'a yükseltti.Beşiktaş ve Trabzonspor için dikkat çeken hesaplamaEuro Club Index'in modelinde Beşiktaş için şampiyonluk olasılığı yüzde 16,9 olarak hesaplandı. Siyah-beyazlıların sezonu 71 puanla üçüncü sırada tamamlaması öngörülüyor.Trabzonspor için ise şampiyonluk olasılığı yüzde 4,1 seviyesinde. Model, bordo-mavililerin sezon sonunda 63 puana ulaşacağını tahmin ediyor.Trabzonspor, 6. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle zirve yarışındaki takibini sürdürdü.Amedspor lider ama model farklı tablo çiziyorEuro Club Index'in tahminindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Amedspor oldu.Ligin 6. haftasını lider tamamlayan Diyarbakır temsilcisinin modelde sezon sonunda altıncı sıraya gerileyeceği tahmin ediliyor. Amedspor'un şampiyonluk olasılığı ise yüzde 0,1 olarak hesaplanıyor.Bu tablo, sezonun henüz erken aşamasındaki mevcut puan sıralaması ile uzun vadeli istatistiksel projeksiyon arasındaki belirgin farkı ortaya koyuyor.Modelde Kasımpaşa'nın şampiyonluk olasılığı yüzde 0,2 olarak hesaplandı.Süper Lig'de yalnızca 6 haftanın geride kalmış olması nedeniyle söz konusu oranların takımların ilerleyen haftalardaki sonuçlarına ve performanslarına bağlı olarak değişmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amasyada-yolcu-otobusu-sarampole-uctu-24-yarali-1108923196.html

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diyarbakır stadı, diyarbakır, beşiktaş, fenerbahçe, süper lig, dusan vlahovic