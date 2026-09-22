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Sakarya'da annesini öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sakarya'da annesini öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde annesini tabancayla öldüren, kuzenini yaralayan 16 yaşındaki B.İ. tutuklandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda B.İ, annesi İ.İ. (34) ve kuzeni H.T. (24) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş açan 16 yaşındaki B.İ'nin annesi hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.Gözaltına alınan B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.T'nin sağlık durumuna ilişkin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, sakarya, sakarya valiliği

Sakarya'da annesini öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

18:08 22.09.2026 (güncellendi: 18:14 22.09.2026)
© AAUyuşturucu tutuklama
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde annesini tabancayla öldüren, kuzenini yaralayan 16 yaşındaki B.İ. tutuklandı.
Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda B.İ, annesi İ.İ. (34) ve kuzeni H.T. (24) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş açan 16 yaşındaki B.İ'nin annesi hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.
Gözaltına alınan B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.T'nin sağlık durumuna ilişkin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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