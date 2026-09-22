https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/sakaryada-annesini-olduren-16-yasindaki-supheli-tutuklandi-1108945799.html

Sakarya'da annesini öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da annesini öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde annesini tabancayla öldüren, kuzenini yaralayan 16 yaşındaki B.İ. tutuklandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T18:08+0300

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Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda B.İ, annesi İ.İ. (34) ve kuzeni H.T. (24) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş açan 16 yaşındaki B.İ'nin annesi hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.Gözaltına alınan B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.T'nin sağlık durumuna ilişkin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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