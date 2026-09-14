https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/diyarbakirda-2013-yilinda-kaybolan-dilek-kalkanin-oldurulmesine-iliskin-2-tutuklama-1108763151.html
Diyarbakır'da 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama
Diyarbakır'da 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kemik parçalarıyla aydınlatılan Dilek Kalkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 2 zanlı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T21:48+0300
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Bismil'de Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıya eşyaların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe Cuma K. ve Muhyettin B. tutuklandı, Hatice K, Emrah K, Serdal K, Hamdiye A. ve Figen B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştıSoruşturma kapsamında olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu belirlenmiş, kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verilmişti.Şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu karar maktulün kimliğinin tespiti üzerine 4 Haziran'da kaldırılmıştı.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurlmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştı.Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda söz konusu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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hts, i̇l jandarma komutanlığı, adli tıp kurumu, diyarbakır, kadın cinayetleri
hts, i̇l jandarma komutanlığı, adli tıp kurumu, diyarbakır, kadın cinayetleri
Diyarbakır'da 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan kemik parçalarıyla aydınlatılan Dilek Kalkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 2 zanlı tutuklandı.
Bismil'de Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıya eşyaların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe Cuma K. ve Muhyettin B. tutuklandı, Hatice K, Emrah K, Serdal K, Hamdiye A. ve Figen B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştı
Soruşturma kapsamında olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu belirlenmiş, kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verilmişti.
Şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu karar maktulün kimliğinin tespiti üzerine 4 Haziran'da kaldırılmıştı.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurlmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda söz konusu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.