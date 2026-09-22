https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayii tesislerine yönelik... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T08:47+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Dnepropetrovsk, Poltava ve Odessa bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.Hedefler arasında metalürji, kimya, yakıt-enerji ve savunma sanayii işletmeleri ile liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen deniz araçlarının olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, askeri kargo taşıyan gemilere de saldırı düzenlendiği kay kaydedildi.Saldırıların, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada; Ukrayna ordusu ile NATO uzmanlarının ortak kullandığı karar alma merkezleri, üretim tesisleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı. Operasyonlarda uzun menzilli hassas güdümlü silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

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rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, poltava, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat