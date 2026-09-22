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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayii tesislerine yönelik... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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kiev
dnepropetrovsk
poltava
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Dnepropetrovsk, Poltava ve Odessa bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.Hedefler arasında metalürji, kimya, yakıt-enerji ve savunma sanayii işletmeleri ile liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen deniz araçlarının olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, askeri kargo taşıyan gemilere de saldırı düzenlendiği kay kaydedildi.Saldırıların, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada; Ukrayna ordusu ile NATO uzmanlarının ortak kullandığı karar alma merkezleri, üretim tesisleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı. Operasyonlarda uzun menzilli hassas güdümlü silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdden-acil-talep-polonya-gorusmesi-iptal-oldu-1108920674.html
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rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, poltava, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, poltava, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu

08:47 22.09.2026 (güncellendi: 09:08 22.09.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayii tesislerine yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Dnepropetrovsk, Poltava ve Odessa bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Hedefler arasında metalürji, kimya, yakıt-enerji ve savunma sanayii işletmeleri ile liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen deniz araçlarının olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, askeri kargo taşıyan gemilere de saldırı düzenlendiği kay kaydedildi.
Saldırıların, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada; Ukrayna ordusu ile NATO uzmanlarının ortak kullandığı karar alma merkezleri, üretim tesisleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı. Operasyonlarda uzun menzilli hassas güdümlü silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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