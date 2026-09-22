https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayii tesislerine yönelik... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T08:47+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Dnepropetrovsk, Poltava ve Odessa bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.Hedefler arasında metalürji, kimya, yakıt-enerji ve savunma sanayii işletmeleri ile liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen deniz araçlarının olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, askeri kargo taşıyan gemilere de saldırı düzenlendiği kay kaydedildi.Saldırıların, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada; Ukrayna ordusu ile NATO uzmanlarının ortak kullandığı karar alma merkezleri, üretim tesisleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı. Operasyonlarda uzun menzilli hassas güdümlü silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdden-acil-talep-polonya-gorusmesi-iptal-oldu-1108920674.html
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rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, poltava, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, dnepropetrovsk, poltava, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
08:47 22.09.2026 (güncellendi: 09:08 22.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayii tesislerine yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Dnepropetrovsk, Poltava ve Odessa bölgelerindeki askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Hedefler arasında metalürji, kimya, yakıt-enerji ve savunma sanayii işletmeleri ile liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen deniz araçlarının olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, askeri kargo taşıyan gemilere de saldırı düzenlendiği kay kaydedildi.
Saldırıların, karşı tarafın eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada; Ukrayna ordusu ile NATO uzmanlarının ortak kullandığı karar alma merkezleri, üretim tesisleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı. Operasyonlarda uzun menzilli hassas güdümlü silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.