https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdden-acil-talep-polonya-gorusmesi-iptal-oldu-1108920674.html
ABD'den 'acil talep': Polonya görüşmesi iptal oldu
ABD'den 'acil talep': Polonya görüşmesi iptal oldu
Sputnik Türkiye
Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın Washington ziyaretini erteledi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T05:20+0300
2026-09-22T05:20+0300
2026-09-22T05:20+0300
dünya
abd
polonya
pentagon
wladyslaw kosiniak-kamysz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_0:10:848:486_1920x0_80_0_0_415c83174b92220daa62cef46e716aee.png
Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın, Polonya’ya ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasının ele alınmasının planlandığı ziyaretini iptal etti. Polonya Savunma Bakanlığı, ziyaretin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Geçen hafta Kosiniak-Kamysz, Polonya topraklarında ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gideceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_93:0:753:495_1920x0_80_0_0_c3d2b48cdc182e539382d6d8148203ea.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, polonya, pentagon, wladyslaw kosiniak-kamysz
abd, polonya, pentagon, wladyslaw kosiniak-kamysz
ABD'den 'acil talep': Polonya görüşmesi iptal oldu
Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın Washington ziyaretini erteledi.
Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın, Polonya’ya ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasının ele alınmasının planlandığı ziyaretini iptal etti. Polonya Savunma Bakanlığı, ziyaretin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.
Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“ABD tarafından gelen acil bir talep nedeniyle, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın çarşamba günü yapılması planlanan Pentagon ziyareti daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilecektir. Yeni tarih şu anda koordine edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta Kosiniak-Kamysz, Polonya topraklarında ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gideceğini duyurmuştu.