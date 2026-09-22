https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdden-acil-talep-polonya-gorusmesi-iptal-oldu-1108920674.html

ABD'den 'acil talep': Polonya görüşmesi iptal oldu

ABD'den 'acil talep': Polonya görüşmesi iptal oldu

Sputnik Türkiye

Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın Washington ziyaretini erteledi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T05:20+0300

2026-09-22T05:20+0300

2026-09-22T05:20+0300

dünya

abd

polonya

pentagon

wladyslaw kosiniak-kamysz

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Pentagon, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın, Polonya’ya ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasının ele alınmasının planlandığı ziyaretini iptal etti. Polonya Savunma Bakanlığı, ziyaretin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Geçen hafta Kosiniak-Kamysz, Polonya topraklarında ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gideceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html

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