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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü bilgi savaşının Ukrayna'daki özel askeri harekat öncesine dayandığını belirterek, bu sürecin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Başkent Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya yönelik algı operasyonları ve yaptırım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Süreç 2000'lerin başında başladı’Rusya'ya karşı bilgi savaşının yeni bir durum olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bize karşı bilgi savaşı özel askeri harekatın başlamasından çok önce, uzun zaman önce başlatıldı" ifadelerini kullandı.Söz konusu sürecin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'li yılların başında göreve gelmesiyle ivme kazandığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:‘Rekor düzeyde yaptırımla karşı karşıyayız’Baskı politikalarının zamanla tırmandırıldığını ve günümüzde eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu çevreleme politikası kademeli olarak artarak bugünkü noktaya ulaştı. Bugün ülkemize karşı uygulanan 30 binden fazla yaptırım, dünyadaki tüm diğer ülkelere kıyasla rekor bir düzeydedir" dedi.‘Batı, dürüst olmayan yöntemlere başvuruyor’Batılı ülkelerin küresel ekonomideki kan kaybını durdurmak adına adil olmayan yöntemleri devreye soktuğunu belirten Lavrov, Batı'nın dürüst bir rekabetten çekindiğini kaydetti:Lavrov, gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemdeki payının artması karşısında Batı'nın serbest piyasa ilkelerini göz ardı ederek korumacı ve baskıcı araçlara sarıldığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı
12:00 22.09.2026 (güncellendi: 12:12 22.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü bilgi savaşının Ukrayna'daki özel askeri harekat öncesine dayandığını belirterek, bu sürecin Moskova'nın bağımsız politikalar izlemeye başlamasıyla eş zamanlı devreye sokulduğunu belirtti.
Başkent Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya yönelik algı operasyonları ve yaptırım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Süreç 2000'lerin başında başladı’
Rusya'ya karşı bilgi savaşının yeni bir durum olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bize karşı bilgi savaşı özel askeri harekatın başlamasından çok önce, uzun zaman önce başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu sürecin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'li yılların başında göreve gelmesiyle ivme kazandığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:
“İnformasyon savaşı, Rusya'nın Batı ile olan neokolonyal işbirliği modellerinden sıyrılmaya, bağımsız bir iç ve dış politika izlemeye, kendi geleneklerine ve köklerine dönmeye başladığı an itibarıyla başlatıldı. Tam da bu dönemde Rusya'yı çevreleme ve baskılama politikaları devreye sokuldu.”
‘Rekor düzeyde yaptırımla karşı karşıyayız’
Baskı politikalarının zamanla tırmandırıldığını ve günümüzde eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu çevreleme politikası kademeli olarak artarak bugünkü noktaya ulaştı. Bugün ülkemize karşı uygulanan 30 binden fazla yaptırım, dünyadaki tüm diğer ülkelere kıyasla rekor bir düzeydedir" dedi.
‘Batı, dürüst olmayan yöntemlere başvuruyor’
Batılı ülkelerin küresel ekonomideki kan kaybını durdurmak adına adil olmayan yöntemleri devreye soktuğunu belirten Lavrov, Batı'nın dürüst bir rekabetten çekindiğini kaydetti:
“Batı'nın, küresel ekonomide hızla gerileyen konumunu koruyabilmek adına ne derece açık ve dürüst olmayan yöntemlere başvurduğunu net bir şekilde görüyoruz. Dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin ve hızla gelişen diğer ekonomilerin kendilerini geride bıraktığını gördükçe dürüst rekabetten korkuyorlar. Tam da bu nedenle derhal adil olmayan metotlar, yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve Avrupalıların asılsız suçlamaları devreye sokuldu.”
Lavrov, gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemdeki payının artması karşısında Batı'nın serbest piyasa ilkelerini göz ardı ederek korumacı ve baskıcı araçlara sarıldığını sözlerine ekledi.