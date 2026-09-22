https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-disisleri-bakani-lavrov-rusyaya-karsi-bilgi-savasi-ozel-askeri-harekattan-cok-once-baslatildi-1108932285.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü bilgi savaşının Ukrayna'daki özel askeri harekat öncesine dayandığını belirterek, bu sürecin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T12:00+0300

2026-09-22T12:00+0300

2026-09-22T12:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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özel askeri harekat

vladimir putin

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Başkent Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya yönelik algı operasyonları ve yaptırım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Süreç 2000'lerin başında başladı’Rusya'ya karşı bilgi savaşının yeni bir durum olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bize karşı bilgi savaşı özel askeri harekatın başlamasından çok önce, uzun zaman önce başlatıldı" ifadelerini kullandı.Söz konusu sürecin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'li yılların başında göreve gelmesiyle ivme kazandığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:‘Rekor düzeyde yaptırımla karşı karşıyayız’Baskı politikalarının zamanla tırmandırıldığını ve günümüzde eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bu çevreleme politikası kademeli olarak artarak bugünkü noktaya ulaştı. Bugün ülkemize karşı uygulanan 30 binden fazla yaptırım, dünyadaki tüm diğer ülkelere kıyasla rekor bir düzeydedir" dedi.‘Batı, dürüst olmayan yöntemlere başvuruyor’Batılı ülkelerin küresel ekonomideki kan kaybını durdurmak adına adil olmayan yöntemleri devreye soktuğunu belirten Lavrov, Batı'nın dürüst bir rekabetten çekindiğini kaydetti:Lavrov, gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemdeki payının artması karşısında Batı'nın serbest piyasa ilkelerini göz ardı ederek korumacı ve baskıcı araçlara sarıldığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin