Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden AB'ye uyarı: Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacak
12:37 22.09.2026 (güncellendi: 12:38 22.09.2026)
© Sputnik / Sergey GuneevFlag on the building of the Central Bank of the Russian Federation.
© Sputnik / Sergey Guneev
Abone ol
AB'nin Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu kaydeden SVR, Brüksel'deki yöneticilerin bu varlıklar olmadan Kiev rejimini desteklemeyi sürdüremeyeceğinin farkında olduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin AB kurumlarına olan güveni sarsacağını belirtti.
Bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, dondurulmuş Rus varlıklarının 'yeni bir AB aracına' devredilmesini teklif etmişti. Bu girişimle ilgili açıklama yapan SVR, bu hamlenin amacının Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu ifade etti.
AB'nin Rus fonlarına el koyma çabalarının birlik kurumlarına duyulan güveni zedeleyeceğini vurgulayan SVR, "Küresel Güney ülkeleri artık Avrupa yargı alanını güvenli bir liman olarak görmeyecek" dedi.
Avrupa'nın, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi büyük yabancı menkul kıymet sahiplerine dayanmadan kendi finansal sistem istikrarını koruyamayacağını kaydeden SVR, "Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
SVR, Brüksel'de Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan fonların mülkiyetine ilişkin yeni bir ulus üstü yapı kurma çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.
Bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, dondurulmuş Rus varlıklarının 'yeni bir AB aracına' devredilmesini teklif etmişti. Bu girişimle ilgili açıklama yapan SVR, bu hamlenin amacının Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu ifade etti.
AB'nin Rus fonlarına el koyma çabalarının birlik kurumlarına duyulan güveni zedeleyeceğini vurgulayan SVR, "Küresel Güney ülkeleri artık Avrupa yargı alanını güvenli bir liman olarak görmeyecek" dedi.
Avrupa'nın, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi büyük yabancı menkul kıymet sahiplerine dayanmadan kendi finansal sistem istikrarını koruyamayacağını kaydeden SVR, "Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
SVR, Brüksel'de Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan fonların mülkiyetine ilişkin yeni bir ulus üstü yapı kurma çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.
'2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak istiyorlar'
SVR, AB liderlerinin Rus varlıklarına el koyma operasyonunu 2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak konusunda son derece istekli olduğunu belirtti.
Rus varlıklarının Belçika'daki Euroclear yargı alanından nasıl çıkarılacağına dair tekliflerin hazırlandığını aktaran SVR, Brüksel'deki yetkililerin bu hamleyle süreci hızlandırmaya çalıştığını ekledi.
Rus varlıklarının Belçika'daki Euroclear yargı alanından nasıl çıkarılacağına dair tekliflerin hazırlandığını aktaran SVR, Brüksel'deki yetkililerin bu hamleyle süreci hızlandırmaya çalıştığını ekledi.