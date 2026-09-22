Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-dis-istihbarat-servisinden-bruksele-uyari-ab-kurumlarina-guven-sarsilacak-1108933353.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden AB'ye uyarı: Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacak
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden AB'ye uyarı: Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacak
Sputnik Türkiye
AB'nin Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu kaydeden SVR, Brüksel'deki yöneticilerin bu varlıklar olmadan Kiev rejimini... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T12:37+0300
2026-09-22T12:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
brüksel
kiev
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ab
avrupa parlamentosu (ap)
rusya merkez bankası
dondurulmuş rus varlıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108932702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d41cb76c4ed508b08fcf92b2a00abcdb.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin AB kurumlarına olan güveni sarsacağını belirtti.Bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, dondurulmuş Rus varlıklarının 'yeni bir AB aracına' devredilmesini teklif etmişti. Bu girişimle ilgili açıklama yapan SVR, bu hamlenin amacının Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu ifade etti.AB'nin Rus fonlarına el koyma çabalarının birlik kurumlarına duyulan güveni zedeleyeceğini vurgulayan SVR, "Küresel Güney ülkeleri artık Avrupa yargı alanını güvenli bir liman olarak görmeyecek" dedi.Avrupa'nın, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi büyük yabancı menkul kıymet sahiplerine dayanmadan kendi finansal sistem istikrarını koruyamayacağını kaydeden SVR, "Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi. SVR, Brüksel'de Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan fonların mülkiyetine ilişkin yeni bir ulus üstü yapı kurma çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.'2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak istiyorlar'SVR, AB liderlerinin Rus varlıklarına el koyma operasyonunu 2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak konusunda son derece istekli olduğunu belirtti. Rus varlıklarının Belçika'daki Euroclear yargı alanından nasıl çıkarılacağına dair tekliflerin hazırlandığını aktaran SVR, Brüksel'deki yetkililerin bu hamleyle süreci hızlandırmaya çalıştığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-disisleri-bakani-lavrov-rusyaya-karsi-bilgi-savasi-ozel-askeri-harekattan-cok-once-baslatildi-1108932285.html
brüksel
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108932702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cda334d78a99529ada0344245742141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brüksel, kiev, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa parlamentosu (ap), rusya merkez bankası, dondurulmuş rus varlıkları
brüksel, kiev, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa parlamentosu (ap), rusya merkez bankası, dondurulmuş rus varlıkları

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden AB'ye uyarı: Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacak

12:37 22.09.2026 (güncellendi: 12:38 22.09.2026)
© Sputnik / Sergey GuneevFlag on the building of the Central Bank of the Russian Federation.
Flag on the building of the Central Bank of the Russian Federation. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
Abone ol
AB'nin Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu kaydeden SVR, Brüksel'deki yöneticilerin bu varlıklar olmadan Kiev rejimini desteklemeyi sürdüremeyeceğinin farkında olduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin AB kurumlarına olan güveni sarsacağını belirtti.

Bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, dondurulmuş Rus varlıklarının 'yeni bir AB aracına' devredilmesini teklif etmişti. Bu girişimle ilgili açıklama yapan SVR, bu hamlenin amacının Rus varlıklarını Euroclear kasalarından çıkararak 'gizlemek' olduğunu ifade etti.

AB'nin Rus fonlarına el koyma çabalarının birlik kurumlarına duyulan güveni zedeleyeceğini vurgulayan SVR, "Küresel Güney ülkeleri artık Avrupa yargı alanını güvenli bir liman olarak görmeyecek" dedi.

Avrupa'nın, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi büyük yabancı menkul kıymet sahiplerine dayanmadan kendi finansal sistem istikrarını koruyamayacağını kaydeden SVR, "Öyle ya da böyle hırsız cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

SVR, Brüksel'de Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan fonların mülkiyetine ilişkin yeni bir ulus üstü yapı kurma çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.

'2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak istiyorlar'

SVR, AB liderlerinin Rus varlıklarına el koyma operasyonunu 2027 yılındaki seçimlerden önce tamamlamak konusunda son derece istekli olduğunu belirtti.

Rus varlıklarının Belçika'daki Euroclear yargı alanından nasıl çıkarılacağına dair tekliflerin hazırlandığını aktaran SVR, Brüksel'deki yetkililerin bu hamleyle süreci hızlandırmaya çalıştığını ekledi.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı bilgi savaşı özel askeri harekattan çok önce başlatıldı
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала