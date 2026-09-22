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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rus-gucleri-odessada-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-kullanilan-iki-lojistik-merkezini-1108948220.html
Rus güçleri, Odessa’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan iki lojistik merkezini vurdu
Rus güçleri, Odessa’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan iki lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gün içinde Odessa’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan iki lojistik merkezini vurduğunu... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Odessa’da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan Palma ve Novaya Liniya adlı iki lojistik merkezini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayırca Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme getiren bir kuru yük gemisi vuruldu.Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece boyunca Rusya'nın tek bir balistik füzesini bile düşüremediklerini kabul etti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce dün gece saatlerinde Ukrayna'ya ait sanayi tesislerine, enerji ve savunma sektörünün altyapısına, liman tesislerine ve deniz araçlarına yönelik, hassas güdümlü silahların kullanıldığı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kievde dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1108925298.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus güçleri, Odessa’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan iki lojistik merkezini vurdu

19:46 22.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gün içinde Odessa’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan iki lojistik merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Odessa’da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan Palma ve Novaya Liniya adlı iki lojistik merkezini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayırca Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri malzeme getiren bir kuru yük gemisi vuruldu.
Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece boyunca Rusya'nın tek bir balistik füzesini bile düşüremediklerini kabul etti.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce dün gece saatlerinde Ukrayna'ya ait sanayi tesislerine, enerji ve savunma sektörünün altyapısına, liman tesislerine ve deniz araçlarına yönelik, hassas güdümlü silahların kullanıldığı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kievde dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
08:47
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