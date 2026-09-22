https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rubio-gronland-fuze-saldirilarina-karsi-abdnin-ilk-savunma-hatti-olacak-1108945673.html

Rubio: Grönland, füze saldırılarına karşı ABD'nin ilk savunma hattı olacak

Rubio: Grönland, füze saldırılarına karşı ABD'nin ilk savunma hattı olacak

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesine yönelik olası füze saldırılarının Kuzey Kutbu üzerinden gerçekleştirileceğini belirterek Grönland’daki Amerikan... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T18:03+0300

2026-09-22T18:03+0300

2026-09-22T18:03+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Danimarka ile Grönland konusunda varılan anlaşmaya ilişkin 77 WABC radyosuna açıklamalarda bulundu.Anlaşmanın büyük ölçüde füze savunmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Rubio, “ABD’ye bir gün füze fırlatılması halinde bunların Kuzey Kutup Dairesi ve Arktik bölgesi üzerinden geleceğini biliyorsunuz. Oradaki varlığımız da buna karşı ilk savunma hattı olacak” dedi.Beyaz Saray’dan daha önce Sputnik’eyapılan açıklamada, Grönland anlaşmasının imza töreninin 22 Eylül’de New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirileceği bildirilmişti. Törene ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’in katılacağı belirtilmişti.Amerikan liderinin önceki gün duyurduğu, Kopenhag ile yapılan süresiz anlaşma, adanın güvenlik kontrolünü bedelsiz olarak Washington'a devrediyor ve Pentagon'un orada derhal büyük bir askeri birlik konuşlandırmaya başlamasına olanak tanıyor.Bununla birlikte, Reuters ajansının bildirdiğine göre ABD, Grönland'da iki üssü kullanmayı planlıyor: Bu kapsamda adanın güneyindeki Soğuk Savaş döneminden kalma Narsarsuaq tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve doğudaki Danimarka’ya ait Mestersvig üssüne asker konuşlandırılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/danimarka-abd-ve-gronland-arasindaki-anlasma-icin-tarih-verildi-1108918528.html

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