https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/danimarka-abd-ve-gronland-arasindaki-anlasma-icin-tarih-verildi-1108918528.html

Danimarka, ABD ve Grönland arasındaki anlaşma için tarih verildi

Danimarka, ABD ve Grönland arasındaki anlaşma için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Danimarka, ABD ve Grönland’ın, Arktik ve Kuzey Atlantik’te güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen anlaşmayı 22 Eylül’de New York’ta imzalayacağı açıklandı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T22:10+0300

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Danimarka Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Danimarka, ABD ve Grönland'ın 22 Eylül'de Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzalayacağını bildirdi.Resmi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Yapılan açıklamada, imza töreninin BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta gerçekleştirileceği belirtildi.Neler olmuştu?Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka, ABD ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını bildirmişti. Yaptığı açıklamada Trump, Grönland'ın güvenliğinin kontrolünü ABD'ye verildiğini savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/son-dakika-haberleri-natodan-aciklama-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-guvenlik-anlasmasi-imzalayacak-1108876265.html

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