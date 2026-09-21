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Danimarka, ABD ve Grönland arasındaki anlaşma için tarih verildi
Danimarka, ABD ve Grönland arasındaki anlaşma için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Danimarka, ABD ve Grönland’ın, Arktik ve Kuzey Atlantik’te güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen anlaşmayı 22 Eylül’de New York’ta imzalayacağı açıklandı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Danimarka Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Danimarka, ABD ve Grönland'ın 22 Eylül'de Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzalayacağını bildirdi.Resmi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Yapılan açıklamada, imza töreninin BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta gerçekleştirileceği belirtildi.Neler olmuştu?Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka, ABD ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını bildirmişti. Yaptığı açıklamada Trump, Grönland'ın güvenliğinin kontrolünü ABD'ye verildiğini savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/son-dakika-haberleri-natodan-aciklama-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-guvenlik-anlasmasi-imzalayacak-1108876265.html
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abd, grönland, new york
abd, grönland, new york

Danimarka, ABD ve Grönland arasındaki anlaşma için tarih verildi

22:10 21.09.2026
© Lokman Vural ElibolGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Lokman Vural Elibol
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Danimarka, ABD ve Grönland’ın, Arktik ve Kuzey Atlantik’te güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen anlaşmayı 22 Eylül’de New York’ta imzalayacağı açıklandı.
Danimarka Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Danimarka, ABD ve Grönland'ın 22 Eylül'de Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzalayacağını bildirdi.
Resmi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Grönland, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri, 22 Eylül Salı günü Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenliği güçlendirmeye yönelik ortak bir anlaşma imzalayacak"
Yapılan açıklamada, imza töreninin BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka, ABD ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını bildirmişti. Yaptığı açıklamada Trump, Grönland'ın güvenliğinin kontrolünü ABD'ye verildiğini savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
Bundan böyle hiçbir ABD düşmanı, bizim açık yazılı onayımız olmadan asla Grönland’da üs kuramaz, Grönland’da askeri varlık gösteremez veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamaz
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
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NATO'dan açıklama: ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki anlaşma doğrulandı
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