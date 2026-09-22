https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtukten-manisadaki-silahli-saldiri-ardindan-uyari-olay-anina-ait-siddet-unsurlarinin-paylasilmamasi-1108926842.html
RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırı sonrası uyarı: 'Olay anına ait şiddet unsurlarının paylaşılmaması gerekmekte'
RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırı sonrası uyarı: 'Olay anına ait şiddet unsurlarının paylaşılmaması gerekmekte'
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RTÜK Manisa'daki silahlı saldırı ardından uyarılarda bulundu ve "Öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir"... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." ifadelerine yer verdi.RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.'Travmatik görüntüleri paylaşmayın'Açıklamada, şunlar kaydedildi:Yaptırım vurgusu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html
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manisa, rtük, okul saldırısı
manisa, rtük, okul saldırısı
RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırı sonrası uyarı: 'Olay anına ait şiddet unsurlarının paylaşılmaması gerekmekte'
10:13 22.09.2026 (güncellendi: 10:14 22.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
RTÜK Manisa'daki silahlı saldırı ardından uyarılarda bulundu ve "Öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." ifadelerine yer verdi.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.
'Travmatik görüntüleri paylaşmayın'
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir."
"Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."