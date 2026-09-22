https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtukten-manisadaki-silahli-saldiri-ardindan-uyari-olay-anina-ait-siddet-unsurlarinin-paylasilmamasi-1108926842.html

RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırı sonrası uyarı: 'Olay anına ait şiddet unsurlarının paylaşılmaması gerekmekte'

RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırı sonrası uyarı: 'Olay anına ait şiddet unsurlarının paylaşılmaması gerekmekte'

Sputnik Türkiye

RTÜK Manisa'daki silahlı saldırı ardından uyarılarda bulundu ve "Öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir"... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T10:13+0300

2026-09-22T10:13+0300

2026-09-22T10:14+0300

türki̇ye

manisa

rtük

okul saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108926891_0:36:2891:1662_1920x0_80_0_0_08c61287a20d49cc813d996aa282b542.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." ifadelerine yer verdi.RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.'Travmatik görüntüleri paylaşmayın'Açıklamada, şunlar kaydedildi:Yaptırım vurgusu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html

türki̇ye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manisa, rtük, okul saldırısı