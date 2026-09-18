https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Duması ve yerel seçimler kapsamında oyunu elektronik ortamda kullandı. Putin, Kremlin’deki makam odasından dijital sandık... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T15:31+0300
2026-09-18T15:31+0300
2026-09-18T15:35+0300
dünya
rusya
vladimir putin
seçimler
duma seçimleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede başlayan seçimlerde tercihini bir kez daha elektronik oylamadan yana kullandı. Kremlin’deki makamında bilgisayar başına geçen Putin, oyunu dijital sistem üzerinden verdi.Putin, oy verme işlemi sırasında, “Hata yapmak mümkün değil” ifadesini kullandı.Rus lider böylece altıncı kez oyunu elektronik ortamda kullanmış oldu.Geniş kapsamlı seçim maratonu başladıRusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, provokasyon girişimlerine rağmen oy verme sürecinin ülke genelinde sorunsuz ve normal seyrinde başladığını bildirdi. Moskova saatiyle 13.25 itibarıyla katılım oranı yüzde 10,09 olarak kayıtlara geçti.18-20 Eylül tarihleri arasında üç güne yayılarak gerçekleştirilecek seçimlerde, federal düzeyde 10 siyasi parti yarışıyor. Oy pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, LDPR, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina (Anavatan), KPRF (Komünist Parti), Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor.Ülke genelinde 2 binden fazla seçim kampanyasıSeçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek. Oy verme merkezlerinin büyük çoğunluğu 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sınır bölgelerindeki bazı sandıklarda ise güvenlik gerekçesiyle çalışma saatleri kısıtlandı.Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip ediyor.Elektronik oylamaya yoğun ilgiEş zamanlı olarak 33 bölgede uygulanan Dijital Elektronik Oylama (DEG) sistemine seçmenler yoğun ilgi gösterdi. Son verilere göre, 2 milyondan fazla seçmen oyunu çevrim içi olarak kullandı.Ayrıca Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan seçmenler, parlamentonun alt kanadı temsilcilerini seçmek için ilk kez sandık başına gidiyor. Söz konusu bölgeler ile bazı sınır hatlarında oy verme işlemleri için erken oylama imkanı da sağlandı. Yurt dışında da 152 ülkede toplam 333 seçim sandığı kuruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/moskovadan-tokyoya-nota-abdye-ait-typhon-fuze-sistemlerinin-tahliyesi-talep-edildi-1108859730.html
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rusya, vladimir putin, seçimler, duma seçimleri
rusya, vladimir putin, seçimler, duma seçimleri
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
15:31 18.09.2026 (güncellendi: 15:35 18.09.2026)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Duması ve yerel seçimler kapsamında oyunu elektronik ortamda kullandı. Putin, Kremlin’deki makam odasından dijital sandık başında oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede başlayan seçimlerde tercihini bir kez daha elektronik oylamadan yana kullandı. Kremlin’deki makamında bilgisayar başına geçen Putin, oyunu dijital sistem üzerinden verdi.
Putin, oy verme işlemi sırasında, “Hata yapmak mümkün değil” ifadesini kullandı.
Rus lider böylece altıncı kez oyunu elektronik ortamda kullanmış oldu.
Geniş kapsamlı seçim maratonu başladı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, provokasyon girişimlerine rağmen oy verme sürecinin ülke genelinde sorunsuz ve normal seyrinde başladığını bildirdi. Moskova saatiyle 13.25 itibarıyla katılım oranı yüzde 10,09 olarak kayıtlara geçti.
18-20 Eylül tarihleri arasında üç güne yayılarak gerçekleştirilecek seçimlerde, federal düzeyde 10 siyasi parti yarışıyor. Oy pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, LDPR, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina (Anavatan), KPRF (Komünist Parti), Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor.
Ülke genelinde 2 binden fazla seçim kampanyası
Seçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek. Oy verme merkezlerinin büyük çoğunluğu 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sınır bölgelerindeki bazı sandıklarda ise güvenlik gerekçesiyle çalışma saatleri kısıtlandı.
Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip ediyor.
Elektronik oylamaya yoğun ilgi
Eş zamanlı olarak 33 bölgede uygulanan Dijital Elektronik Oylama (DEG) sistemine seçmenler yoğun ilgi gösterdi. Son verilere göre, 2 milyondan fazla seçmen oyunu çevrim içi olarak kullandı.
Ayrıca Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan seçmenler, parlamentonun alt kanadı temsilcilerini seçmek için ilk kez sandık başına gidiyor. Söz konusu bölgeler ile bazı sınır hatlarında oy verme işlemleri için erken oylama imkanı da sağlandı. Yurt dışında da 152 ülkede toplam 333 seçim sandığı kuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.