https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/okul-saldirilarinin-ardindan-hangi-duzenlemeler-bekliyor-iste-son-durum-1108937811.html

Okul saldırılarının ardından hangi düzenlemeler bekliyor? İşte son durum

Okul saldırılarının ardından hangi düzenlemeler bekliyor? İşte son durum

Sputnik Türkiye

Türkiye'de okullarda yaşanan silahlı saldırılar, eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı. Çocukların ateşli silahlara... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T13:41+0300

2026-09-22T13:41+0300

2026-09-22T13:41+0300

türki̇ye

kahramanmaraş

saldırı

okul

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanması, okul güvenliğine ilişkin yasal ve idari düzenlemeleri yeniden gündeme getirdi.Türkiye'de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından okul güvenliği konusunda çeşitli adımlar atıldı. TBMM'de çocukların ateşli silahlara erişimine ilişkin bir düzenleme yasalaşırken, okul güvenliğine yönelik bazı kanun teklifleri komisyonda bulunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere 7 bakanlık arasında ise okul güvenliğine yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.Çocuğun ateşli silaha erişimi ayrı bir suç haline getirildiTBMM'ye 14 Temmuz 2026'da sunulan 2/3771 esas numaralı Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonundaki sürecin ardından Genel Kurulda kabul edilerek 7593 sayılı Kanun haline geldi.TBMM kayıtlarına göre kanun 8 Ağustos 2026'da kabul edildi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.Düzenlemeyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a 13/A maddesi eklendi.Yeni hükme göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi nedeniyle bir çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.Böylece ateşli silahın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edilmesi sonucunda çocuğun silahı ele geçirmesine neden olunması, ayrı bir suç olarak 6136 sayılı Kanun'a girdi.7593 sayılı Kanun yalnızca bu düzenlemeden oluşmuyor. Kanunda çocukların ceza sorumluluğu ve infazına ilişkin değişikliklerin yanı sıra 6136 sayılı Kanun kapsamında olmayan bazı kesici, delici ve bereleyici aletlerin 18 yaşından küçüklere satılması ile çocuklar tarafından satın alınması veya taşınmasının yasaklanmasına ilişkin hükümler de bulunuyor.Kapsamlı okul güvenliği teklifi komisyondaDoğrudan okul güvenliğine yönelik daha kapsamlı bir başka düzenleme ise henüz kanunlaşmadı.2/3724 esas numaralı "Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tarafından 17 Haziran 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Teklif 19 Haziran'da komisyonlara havale edildi. Esas komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu belirlendi. Adalet, Dijital Mecralar, İçişleri, Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları ise tali komisyon olarak yer alıyor.TBMM'nin 22 Eylül 2026 itibarıyla güncel kaydında teklif komisyonda görünüyor. Esas komisyon kaydında herhangi bir çıkış veya karar tarihi de yer almıyor.TBMM'nin resmi özetine göre teklifle eğitim kurumlarında güvenli eğitim ortamının sağlanması, çocukların fiziksel, ruhsal ve dijital tehditlerden korunması, risk altındaki çocukların erken tespit edilmesine yönelik önleyici mekanizmaların kurulması, dijital radikalleşmenin önlenmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.Tüm okullarda güvenlik görevlisi istihdamı teklif edildiOkulların fiziki güvenliğiyle doğrudan ilgili bir başka düzenleme de 2/3676 esas numaralı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından 5 Mayıs 2026'da TBMM'ye sunulan teklif, özel eğitim kurumları dahil MEB'e bağlı tüm okullarda koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilmesini öngörüyor.Teklifte ayrıca devlet okullarında istihdam edilecek güvenlik görevlilerinin öncelikle görevlerinden ayrılan uzman erbaş ve jandarmalar arasından seçilmesi amaçlanıyor.TBMM kayıtlarına göre teklif 7 Mayıs'ta esas komisyon olan Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.2026-2027 eğitim yılı için güvenlik tedbirleriKanun ve kanun tekliflerinin yanı sıra MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılı için idari tedbirler de açıklandı.MEB'in 19 Ağustos 2026'da yayımladığı 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi ile "Güvenli Okul İklimi" başlığı altında güvenlik önlemlerinin uygulanması istendi.Genelgeye göre il ve ilçe yürütme kurullarının eğitim öğretim yılı başında okul ve çevresindeki olası riskleri yeniden değerlendirmesi ve buna göre planlama yapması öngörüldü.Okullarda giriş ve çıkışların kontrollü sağlanması, yaya ve araç trafiğinin ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması da alınması istenen tedbirler arasında yer aldı.Genelgede ayrıca "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu genelge, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin iş birliği protokolü ve İçişleri Bakanlığının "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" konulu yazısındaki hükümlerin eksiksiz uygulanması ve denetimlerin sürdürülmesi istendi.Yedi bakanlıktan okul güvenliği protokolüOkul güvenliğine ilişkin son adımlardan biri 21 Eylül 2026'da atıldı.Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıkları arasında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.Protokol imza törenine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katılırken, 81 ilin valisi toplantıya video konferans yoluyla dahil oldu.İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırıldığını açıkladı.Riskli okullara polis görevlendirildiİçişleri Bakanlığı'nın yaptığı yeni risk analizine göre 1. ve 2. derece riskli okullarda polislerin sürekli görev yapması, 3. ve 4. derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul yönetimleriyle koordineli çalışması uygulamaya alındı.Çiftçi ayrıca okul çevrelerinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube ekiplerinin uygulamalar yapacağını; internet kafeler, oyun salonları, okul servisleri ve metruk yapıların belirli aralıklarla denetleneceğini açıkladı.Aynı açıklamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında 31 bin bahçe görevlisi okullarda istihdam edildi.65 binin üzerinde okul güvenlik açısından gözden geçirildiMillî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye genelinde 65 binin üzerindeki okulun tek tek gözden geçirildiğini açıkladı.Tekin, okulların teknolojik eksikliklerinin kamera sistemlerinden X-ray cihazlarına, el dedektörlerinden hareketli kameralara kadar değerlendirildiğini; okulun bulunduğu bölge ve fiziki koşullara göre alınması gereken tedbirlerin İçişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarının koordinasyonunda incelendiğini bildirdi.Tekin ayrıca 2023'te gönüllü olarak başlatılan veli randevu sisteminin 2026 yazında genelgeyle zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Bakan, sistemin okula gelen kişinin veli olup olmadığının veya okulda bir iş ve işlemi takip etmek amacıyla bulunup bulunmadığının belirlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rtuk-duyurdu-manisadaki-okul-saldirisina-yayin-yasagi-1108933478.html

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kahramanmaraş

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2026

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

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kahramanmaraş, saldırı, okul