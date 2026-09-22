https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/odul-alirken-sitem-etti-usta-oyuncu-bilge-sen-emekli-maasini-acikladi-1108928424.html

Ödül alırken sitem etti: Usta oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı

Ödül alırken sitem etti: Usta oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Bilge Şen, katıldığı ödül töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T10:46+0300

2026-09-22T10:46+0300

2026-09-22T10:46+0300

yaşam

emekli maaşı

bilge şen

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Sadri Alışık Ödül Töreni'nde ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" diyerek sitem etti. Hala çalışıyorumUsta oyuncu Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde ödül aldı. Şen törende yaptığı konuşmada sitem ederek, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Hala çalışıyorum" dedi. Ünlü isim daha önce de dizi sektöründeki ücret adaletsizliğiyle ilgili konuşmuş ve "Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin" demişti.

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Sputnik Türkiye

emekli maaşı, bilge şen