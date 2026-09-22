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Ödül alırken sitem etti: Usta oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı
Ödül alırken sitem etti: Usta oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Bilge Şen, katıldığı ödül töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T10:46+0300
2026-09-22T10:46+0300
yaşam
emekli maaşı
bilge şen
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Sadri Alışık Ödül Töreni'nde ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" diyerek sitem etti. Hala çalışıyorumUsta oyuncu Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde ödül aldı. Şen törende yaptığı konuşmada sitem ederek, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Hala çalışıyorum" dedi. Ünlü isim daha önce de dizi sektöründeki ücret adaletsizliğiyle ilgili konuşmuş ve "Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin" demişti.
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emekli maaşı, bilge şen
emekli maaşı, bilge şen

Ödül alırken sitem etti: Usta oyuncu Bilge Şen emekli maaşını açıkladı

10:46 22.09.2026
Bilge Şen sosyal medya
Bilge Şen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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Usta oyuncu Bilge Şen, katıldığı ödül töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti.
Sadri Alışık Ödül Töreni'nde ödül alan 82 yaşındaki usta oyuncu Bilge Şen "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" diyerek sitem etti.

Hala çalışıyorum

Usta oyuncu Bilge Şen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde ödül aldı. Şen törende yaptığı konuşmada sitem ederek, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Hala çalışıyorum" dedi. Ünlü isim daha önce de dizi sektöründeki ücret adaletsizliğiyle ilgili konuşmuş ve "Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin" demişti.
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