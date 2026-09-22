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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi:Bölgede ve dünyada yaşanan çatışma, savaş ve krizlerin Türkiye ile ABD’nin yakın diyalog içinde olmasını gerektirdiğini belirten Erdoğan, engellerin geride bırakılarak ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak istediklerini dile getirdi:
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türkiye, abd, bm, bm genel kurulu
türkiye, abd, bm, bm genel kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz

05:55 22.09.2026
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi:
Bölgede ve dünyada yaşanan çatışma, savaş ve krizlerin Türkiye ile ABD’nin yakın diyalog içinde olmasını gerektirdiğini belirten Erdoğan, engellerin geride bırakılarak ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak istediklerini dile getirdi:
Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor

ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz

ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir

Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir

İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz

Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir
Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız

Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır

Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum

Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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