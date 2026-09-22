Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz

Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor



ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz



ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz



Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir



Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir



İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz



Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir