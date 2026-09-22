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Müşteriye ketçap vermeyen aşçıya küfür edildi: Yargıtay son noktayı koydu
Müşteriye ketçap vermeyen aşçıya küfür edildi: Yargıtay son noktayı koydu
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Restoranda müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının küfrettiği aşçının açtığı davada son sözü Yargıtay söyledi. Bölge Adliye... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T10:46+0300
2026-09-22T10:46+0300
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ketçap
tazminat
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Bir restoranda 6 yıldır çalışan aşçının iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından başlayan hukuk mücadelesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının kendisine sinkaflı küfrettiğini belirten aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı ile çeşitli işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle dava açtı.Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin davanın kısmen kabulüne ilişkin kararını oy birliğiyle onadı.6 yıllık çalışmanın ardından mahkemeye başvurduDavacı aşçı, 6 yıldır çalıştığı restoranda işyeri ortağı R.S.'nin, müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı küfür ederek işyerinden kovduğunu ve iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini öne sürdü.Maaşının tamamının elden ödendiğini ve son bir yılda eksik ücret alacağının bulunduğunu ileri süren aşçı, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını belirtti.Çalışmasının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de devam ettiğini ve asgari geçim indiriminin ödenmediğini savunan davacı; kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ve eksik ödenen ücret alacaklarının işverenden tahsilini istedi.İşveren iddiaları kabul etmediDavalı işveren ise aşçının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. İşyerini terk eden tarafın davacı olduğunu belirten işveren, bu nedenle aşçının tazminat talep etme hakkının bulunmadığını ileri sürdü.İşveren ayrıca fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen miktar olduğunu, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmadığını belirtti.İş Mahkemesinden kısmen kabul kararıDavayı inceleyen İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine ilişkin ispat yükü üzerinde bulunan işveren tarafından dosyaya delil sunulmadığını belirledi.Mahkeme, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti. Ayrıca kullanılmayan izinler nedeniyle yıllık ücretli izin alacağının bulunduğu, ödendiği ispatlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının da ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.Davacının fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti talepleri ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi. Böylece davanın kısmen kabulüne karar verildi.Bölge Adliye Mahkemesi küfür ayrıntısına dikkat çektiTaraf vekillerinin istinaf başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, taraf tanıklarının beyanlarına göre davacının son olarak davalı yetkilisinin sinkaflı küfretmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dikkat çekti.Bölge Adliye Mahkemesi, iş ilişkisinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılacak şekilde sona erdiğini değerlendirdi. İlk Derece Mahkemesinin hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi.Yargıtay kararı oy birliğiyle onadıKararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararın oy birliğiyle onanmasına hükmetti.
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ketçap, tazminat
ketçap, tazminat

Müşteriye ketçap vermeyen aşçıya küfür edildi: Yargıtay son noktayı koydu

10:46 22.09.2026
© FotoğrafKetçap
Ketçap - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Fotoğraf
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Restoranda müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının küfrettiği aşçının açtığı davada son sözü Yargıtay söyledi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aşçıyı kıdem ve ihbar tazminatı yönünden haklı bulan kararını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.
Bir restoranda 6 yıldır çalışan aşçının iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından başlayan hukuk mücadelesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyeri ortağının kendisine sinkaflı küfrettiğini belirten aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı ile çeşitli işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle dava açtı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin davanın kısmen kabulüne ilişkin kararını oy birliğiyle onadı.

6 yıllık çalışmanın ardından mahkemeye başvurdu

Davacı aşçı, 6 yıldır çalıştığı restoranda işyeri ortağı R.S.'nin, müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı küfür ederek işyerinden kovduğunu ve iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini öne sürdü.
Maaşının tamamının elden ödendiğini ve son bir yılda eksik ücret alacağının bulunduğunu ileri süren aşçı, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını belirtti.
Çalışmasının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de devam ettiğini ve asgari geçim indiriminin ödenmediğini savunan davacı; kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ve eksik ödenen ücret alacaklarının işverenden tahsilini istedi.

İşveren iddiaları kabul etmedi

Davalı işveren ise aşçının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. İşyerini terk eden tarafın davacı olduğunu belirten işveren, bu nedenle aşçının tazminat talep etme hakkının bulunmadığını ileri sürdü.
İşveren ayrıca fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen miktar olduğunu, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmadığını belirtti.

İş Mahkemesinden kısmen kabul kararı

Davayı inceleyen İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine ilişkin ispat yükü üzerinde bulunan işveren tarafından dosyaya delil sunulmadığını belirledi.
Mahkeme, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti. Ayrıca kullanılmayan izinler nedeniyle yıllık ücretli izin alacağının bulunduğu, ödendiği ispatlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının da ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.
Davacının fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti talepleri ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi. Böylece davanın kısmen kabulüne karar verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi küfür ayrıntısına dikkat çekti

Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, taraf tanıklarının beyanlarına göre davacının son olarak davalı yetkilisinin sinkaflı küfretmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dikkat çekti.
Bölge Adliye Mahkemesi, iş ilişkisinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılacak şekilde sona erdiğini değerlendirdi. İlk Derece Mahkemesinin hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi.

Yargıtay kararı oy birliğiyle onadı

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararın oy birliğiyle onanmasına hükmetti.
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