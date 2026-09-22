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Fon soruşturmasında yeni dalga: 'Yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü gözaltında
Fon soruşturmasında yeni dalga: 'Yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü gözaltında
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Adalet Bakanı Gürlek soruşturmaya dair "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T09:55+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması'na dair yeni açıklamalarda bulundu ve yeni gözaltıları duyurdu.'1 şüpheli de yurt dışında'Mali boyutu da inceleniyor
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akın gürlek
Fon soruşturmasında yeni dalga: 'Yakalama kararı bulunan 15 kişiden 14'ü gözaltında
09:55 22.09.2026 (güncellendi: 10:00 22.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Gürlek soruşturmaya dair "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fon soruşturması'na dair yeni açıklamalarda bulundu ve yeni gözaltıları duyurdu.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.
'1 şüpheli de yurt dışında'
İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Mali boyutu da inceleniyor
Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.