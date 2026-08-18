https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbulun-yeni-metrosunun-detaylari-belli-oldu-hangi-ilcelerden-gececek-kac-durak-olacak-1108075331.html

İstanbul'un yeni metrosunun detayları belli oldu: Hangi ilçelerden geçecek, kaç durak olacak?

İstanbul'un yeni metrosunun detayları belli oldu: Hangi ilçelerden geçecek, kaç durak olacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Yakası'nda üç ilçeyi birbirine bağlayacak olan metronun detayları belli oldu. 17.5 kilometre uzunluğunda olan metro hattı 14 istasyonlu... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:43+0300

2026-08-18T12:43+0300

2026-08-18T12:43+0300

türki̇ye

beykoz

anadolu yakası

kavacık

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

metro

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İstanbul'da yeni metro için harekete geçildi. Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan 17.5 kilometre uzunluğundaki metro hattı 14 istasyonlu olacak. Metro hattı, Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak. Metro, Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlanacak.Ümraniye'den Beykoz'a kadar uzanacakKonuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız." Metro hattı hangi istasyonlardan geçecek?Hattın Ümraniye İstasyonu'ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını bildiren Uraloğlu, hattın Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye ulaşacağını, böylece toplam 14 istasyonla hizmet vereceğini kaydetti.Uraloğlu, proje kapsamında söz konusu istasyonların yanı sıra bir yer altı depo tesisi de inşa edileceğini ifade ederek, hattın güzergahındaki yerleşim alanlarının yanında sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı da kolaylaştıracağını vurguladı.Diğer metro hatlarına ve deniz yoluna erişimi olacakYeni hattın İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak. Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül ulaşım ağı oluşturacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/istanbula-yeni-metro-geliyor-umraniye-kavacik-ve-beykoza-hatti-bakanlik-yapacak-1108067880.html

türki̇ye

beykoz

anadolu yakası

kavacık

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beykoz, anadolu yakası, kavacık, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, metro