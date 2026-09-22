https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/mauro-icardiye-2099a-kadar-men-cezasi-nedenini-bakanlik-acikladi-1108927175.html

Mauro Icardi'ye 2099'a kadar men cezası: Nedenini Bakanlık açıkladı

Mauro Icardi'ye 2099'a kadar men cezası: Nedenini Bakanlık açıkladı

Sputnik Türkiye

Mauro Icardi, Arjantin'de süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığının belirlenmesi üzerine trafikten geçici olarak men edildi. Resmi kayıtlarda 2099 yılına... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

mauro icardi

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haberler

spor

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Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ülkesinde yaşanan sıra dışı bir trafik olayıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan bir videonun ardından harekete geçen yetkililer, Icardi'nin süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığını tespit etti.Bunun üzerine Icardi'nin araç kullanma yetkisi geçici olarak askıya alındı. Sistemde cezanın bitiş tarihinin 2099 yılı olarak görünmesi ise sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.Icardi'nin videosu inceleme başlattıOlay, Icardi'nin trafikte araç kullandığı sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.Görüntülerde Icardi'nin yanında bulunan Eugenia “La China” Suárez'in emniyet kemerini çıkardığı ve otomobil hareket halindeyken vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı görüldü.Videonun yayılmasının ardından yetkililer görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan kontroller sonucunda Icardi'nin sürücü belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu belirlendi.Ulaştırma Bakanlığı'ndan Icardi açıklamasıArjantin Ulaştırma Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Icardi'nin geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle direksiyon başında olduğunu doğruladı.Açıklamada ayrıca Suárez'in emniyet kemerini çıkardığı ve araç hareket halindeyken pencereden dışarı doğru çıktığı görüntülere de dikkat çekildi.Yetkililer, sosyal medyada yayılan videonun ardından yapılan incelemede Icardi'nin ehliyet durumunun tespit edildiğini bildirdi.Icardi gerçekten 2099'a kadar araç kullanamayacak mı?Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise 2099 yılına kadar trafikten men ifadesi oldu. Ancak Icardi'nin 73 yıl boyunca araç kullanmasının yasaklanması söz konusu değil.Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2099 tarihi teknik ve geçici bir uygulamayı ifade ediyor. Icardi'nin araç kullanma yetkisi, geçerli bir sürücü belgesi bulunmadığı sürece askıda kalacak.Arjantinli futbolcunun ehliyetini yenilemesinin ardından yaptırımın kaldırılabileceği ve yeniden araç kullanabileceği belirtildi.2099 tarihi neden verildi?Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan “Icardi'ye 2099'a kadar ceza” ifadesi, futbolcuya onlarca yıl sürecek kalıcı bir trafik yasağı getirildiği anlamına gelmiyor.2099 tarihi, ehliyet yenilenene kadar sistemde uygulanan geçici men işleminin bitiş tarihi olarak kayda geçti. Icardi'nin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için öncelikle sürücü belgesini yenilemesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amedspor-zirveye-cikti-yapay-zeka-bu-sene-super-ligte-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1108923988.html

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