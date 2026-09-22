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MasterChef’le tanınan Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti
MasterChef’le tanınan Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Bolu’daki esnaf... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
masterchef
anahtar parti
eray aksungur
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı.Aksungur’un partiye katılımı, Ağıralioğlu’nun Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti.Rozetini Yavuz Ağıralioğlu taktıYavuz Ağıralioğlu, 20 Eylül’de Bolu’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve partisinin il başkanlığı açılışı kapsamında çeşitli programlara katıldı.Bu programlar sırasında Eray Aksungur’un Anahtar Parti’ye katılımı gerçekleşirken, parti rozeti Ağıralioğlu tarafından takıldı.Emre Yalçınkaya da buluşmada yer aldıBuluşmada, daha önce Anahtar Parti’ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı.Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye katılmış, rozetini de Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.Eray Aksungur’dan ilk paylaşımEray Aksungur, partiye katılımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.''
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masterchef, anahtar parti, eray aksungur
masterchef, anahtar parti, eray aksungur

MasterChef’le tanınan Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti

11:44 22.09.2026
MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur Anahtar Parti’ye katıldı
MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur Anahtar Parti’ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında taktı. Aksungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin'' ifadelerini kullandı.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı.
Aksungur’un partiye katılımı, Ağıralioğlu’nun Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti.

Rozetini Yavuz Ağıralioğlu taktı

Yavuz Ağıralioğlu, 20 Eylül’de Bolu’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve partisinin il başkanlığı açılışı kapsamında çeşitli programlara katıldı.
Bu programlar sırasında Eray Aksungur’un Anahtar Parti’ye katılımı gerçekleşirken, parti rozeti Ağıralioğlu tarafından takıldı.

Emre Yalçınkaya da buluşmada yer aldı

Buluşmada, daha önce Anahtar Parti’ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı.
Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye katılmış, rozetini de Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.

Eray Aksungur’dan ilk paylaşım

Eray Aksungur, partiye katılımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.''
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