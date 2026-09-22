https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/masterchefle-taninan-eray-aksungur-siyasete-girdi-iste-katildigi-parti-1108931595.html

MasterChef’le tanınan Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti

MasterChef’le tanınan Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Bolu’daki esnaf... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T11:44+0300

2026-09-22T11:44+0300

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türki̇ye

masterchef

anahtar parti

eray aksungur

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MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katıldı. Aksungur’un parti rozetini, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı.Aksungur’un partiye katılımı, Ağıralioğlu’nun Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti.Rozetini Yavuz Ağıralioğlu taktıYavuz Ağıralioğlu, 20 Eylül’de Bolu’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve partisinin il başkanlığı açılışı kapsamında çeşitli programlara katıldı.Bu programlar sırasında Eray Aksungur’un Anahtar Parti’ye katılımı gerçekleşirken, parti rozeti Ağıralioğlu tarafından takıldı.Emre Yalçınkaya da buluşmada yer aldıBuluşmada, daha önce Anahtar Parti’ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı.Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye katılmış, rozetini de Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.Eray Aksungur’dan ilk paylaşımEray Aksungur, partiye katılımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-ani-olum-nedeni-belli-oldu-1108035116.html

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