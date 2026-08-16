https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-ani-olum-nedeni-belli-oldu-1108035116.html
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T10:50+0300
2026-08-16T10:50+0300
2026-08-16T10:50+0300
yaşam
masterchef
eren kaşıkçı
adli tıp kurumu
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haberler
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Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın genç yaşta beklenmedik ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/suleymancilar-cemaati-lideri-alihan-kuris-tutuklandi-1108034222.html
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masterchef, eren kaşıkçı, adli tıp kurumu, türkiye, haberler
masterchef, eren kaşıkçı, adli tıp kurumu, türkiye, haberler
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. "Kızılsakal" lakaplı şefin ölümüne ilişkin soruşturmanın, Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporunun ardından tamamlanması bekleniyor.
Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın genç yaşta beklenmedik ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın
ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi.