Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-ani-olum-nedeni-belli-oldu-1108035116.html
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T10:50+0300
2026-08-16T10:50+0300
yaşam
masterchef
eren kaşıkçı
adli tıp kurumu
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107642990_0:24:615:370_1920x0_80_0_0_4511ae5fbed368fde0c3863483fb9dc3.jpg
Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın genç yaşta beklenmedik ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/suleymancilar-cemaati-lideri-alihan-kuris-tutuklandi-1108034222.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107642990_46:0:569:392_1920x0_80_0_0_6c6a8f9e38dd80e0feb579c65cd1db7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
masterchef, eren kaşıkçı, adli tıp kurumu, türkiye, haberler
masterchef, eren kaşıkçı, adli tıp kurumu, türkiye, haberler

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu

10:50 16.08.2026
© Fotoğraf : Eren Kaşıkçı sosyal medyaMasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı
MasterChef yarışmasının eski şampiyonu Eren Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© Fotoğraf : Eren Kaşıkçı sosyal medya
Abone ol
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. "Kızılsakal" lakaplı şefin ölümüne ilişkin soruşturmanın, Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporunun ardından tamamlanması bekleniyor.
Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın genç yaşta beklenmedik ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Alihan Kuriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
TÜRKİYE
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала