https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amasyada-yolcu-otobusu-sarampole-uctu-24-yarali-1108923196.html
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı
Sputnik Türkiye
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Gökçebağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T07:44+0300
2026-09-22T07:44+0300
2026-09-22T07:44+0300
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.Kaza, Merzifon'a bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu.Amasya'daki otobüs kazasında 24 kişi yaralandıKazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve müdahale ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Kazanın nedeni araştırılıyorOtobüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasına ve ardından şarampole uçmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
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amasya, merzifon, kaza, kaza sebebi, yolcu, yolcu otobüsü
amasya, merzifon, kaza, kaza sebebi, yolcu, yolcu otobüsü
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Gökçebağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Kaza, Merzifon'a bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu.
Amasya'daki otobüs kazasında 24 kişi yaralandı
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve müdahale ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Kazanın nedeni araştırılıyor
Otobüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasına ve ardından şarampole uçmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.