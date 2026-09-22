Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amasyada-yolcu-otobusu-sarampole-uctu-24-yarali-1108923196.html
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı
Sputnik Türkiye
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Gökçebağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T07:44+0300
2026-09-22T07:44+0300
yaşam
amasya
merzifon
kaza
kaza sebebi
yolcu
yolcu otobüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.Kaza, Merzifon'a bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu.Amasya'daki otobüs kazasında 24 kişi yaralandıKazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve müdahale ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Kazanın nedeni araştırılıyorOtobüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasına ve ardından şarampole uçmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/usta-oyuncu-serif-sezer-odul-gecesinde-fenalasti-gozlerim-karardi-1108923021.html
amasya
merzifon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amasya, merzifon, kaza, kaza sebebi, yolcu, yolcu otobüsü
amasya, merzifon, kaza, kaza sebebi, yolcu, yolcu otobüsü

Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

07:44 22.09.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
Abone ol
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Gökçebağ köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Kaza, Merzifon'a bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu.

Amasya'daki otobüs kazasında 24 kişi yaralandı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve müdahale ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Otobüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmasına ve ardından şarampole uçmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
Şerif Sezer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
YAŞAM
Usta oyuncu Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı: Gözlerim karardı
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала