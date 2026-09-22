https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/mamdani-trump-ile-bulusma-sonrasi-netanyahu-hakkinda-konustu-korkunc-soykirimin-mimari-tutuklanmali-1108932882.html
Mamdani, Trump ile buluşma sonrası Netanyahu hakkında konuştu: 'Korkunç soykırımın mimarı tutuklanmalı'
Mamdani, Trump ile buluşma sonrası Netanyahu hakkında konuştu: 'Korkunç soykırımın mimarı tutuklanmalı'
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı, Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Netanyahu'ya yönelik sözlerini yineleyerek, İsrail Başbakanı'nın kentteki BM Genel Kurulu ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini düşündüğünü söyledi
2026-09-22T12:10+0300
2026-09-22T12:10+0300
2026-09-22T12:12+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'la New York'ta bir görüşme gerçekleştiren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik sözlü eleştirilerini yineledi. Mamdani, İsrailli Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için kente yapacağı yaklaşan ziyaret sırasında tutuklanması gerektiğini düşündüğünü söyledi.Mamdani, Amerika merkezli CNN'e verdiği röportajda şunları kaydetti: Mamdani, bu konunun Trump'la New York Belediye Başkanı'nın konutu Gracie Mansion'da gerçekleştirdiği görüşmede de ele alındığını belirtti.Netanyahu'nun perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor.Trump 'takdir' ettiMamdani ise Trump hakkında, "Başkanın kente olan bağlılığını takdir ediyoruz. İkimiz de çok farklı yaklaşımlar ve çok farklı inançlar hakkında konuştuk. Başkanla ve açıkçası bu kentin insanlarına rahatlama sağlayabilecek herkesle görüşmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Mamdani, Netanyahu için ne demişti?Mamdani, daha önce Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Mamdani, seçim kampanyası sırasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrinin uygulanması için başbakanın tutuklanmasını emredeceğini söylemişti.Mamdani, "Netanyahu'nun Lahey'de olması gerektiğine inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında suçlama yöneltilmiş bir savaş suçlusudur" demişti.New York Belediye Başkanı, Netanyahu'nun son yıllardaki eylemlerinin sonuçları nedeniyle birçok kişinin de benzer görüşte olduğunu ifade etmişti. Mamdani, New York yönetiminin söz konusu tutuklama emrini uygulamak için bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığını söyleyerek “Federal hükümet harekete geçmeli” şeklinde konuşmuş, Netanyahu'nun "New York City'de hoş karşılanmadığını" eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/netanyahu-abd-ziyaretini-kisaltti-bm-konusmasi-icin-new-yorka-gidip-hemen-ayrilacak-1108906481.html
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mamdani, zohran mamdani, benyamin netanyahu
Mamdani, Trump ile buluşma sonrası Netanyahu hakkında konuştu: 'Korkunç soykırımın mimarı tutuklanmalı'
12:10 22.09.2026 (güncellendi: 12:12 22.09.2026)
New York Belediye Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Netanyahu'ya yönelik sözlerini yineleyerek, İsrail Başbakanı'nın kentteki BM Genel Kurulu ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'la New York'ta bir görüşme gerçekleştiren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik sözlü eleştirilerini yineledi. Mamdani, İsrailli Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için kente yapacağı yaklaşan ziyaret sırasında tutuklanması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Mamdani, Amerika merkezli CNN'e verdiği röportajda şunları kaydetti:
Benyamin Netanyahu söz konusu olduğunda, onu olduğuna inandığım şekilde, bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarı olarak tanımlıyorum.
Mamdani, bu konunun Trump'la New York Belediye Başkanı'nın konutu Gracie Mansion'da gerçekleştirdiği görüşmede de ele alındığını belirtti.
Netanyahu'nun perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor.
Mamdani ise Trump hakkında, "Başkanın kente olan bağlılığını takdir ediyoruz. İkimiz de çok farklı yaklaşımlar ve çok farklı inançlar hakkında konuştuk. Başkanla ve açıkçası bu kentin insanlarına rahatlama sağlayabilecek herkesle görüşmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Mamdani, Netanyahu için ne demişti?
Mamdani, daha önce Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Mamdani, seçim kampanyası sırasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrinin uygulanması için başbakanın tutuklanmasını emredeceğini söylemişti.
Mamdani, "Netanyahu'nun Lahey'de olması gerektiğine inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında suçlama yöneltilmiş bir savaş suçlusudur" demişti.
New York Belediye Başkanı, Netanyahu'nun son yıllardaki eylemlerinin sonuçları nedeniyle birçok kişinin de benzer görüşte olduğunu ifade etmişti. Mamdani, New York yönetiminin söz konusu tutuklama emrini uygulamak için bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığını söyleyerek “Federal hükümet harekete geçmeli” şeklinde konuşmuş, Netanyahu'nun "New York City'de hoş karşılanmadığını" eklemişti.