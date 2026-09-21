https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/netanyahu-abd-ziyaretini-kisaltti-bm-konusmasi-icin-new-yorka-gidip-hemen-ayrilacak-1108906481.html
Netanyahu ABD ziyaretini kısalttı: BM konuşması için New York'a gidip hemen ayrılacak
Netanyahu ABD ziyaretini kısalttı: BM konuşması için New York'a gidip hemen ayrılacak
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretini planlanandan daha fazla kısaltma kararı aldı. İşte detaylar...
2026-09-21T12:53+0300
2026-09-21T12:53+0300
2026-09-21T12:53+0300
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İsrail merkezli i24NEWS'in haberine göre Netanyahu, daha önce planlanan ABD ziyaretinin kapsamını daralttı. İsrail Başbakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının yapılacağı gün doğrudan New York'a gidecek ve konuşmasının hemen ardından ABD'den ayrılacak.Netanyahu'nun daha önce ABD ziyaretine Teksas'tan başlaması, ardından BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a geçmesi bekleniyordu. Ancak yeni plana göre İsrail Başbakanı Teksas ziyaretini gerçekleştirmeyecek.Planlara aşina iki kaynak, i23News'e Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi planladığını aktardı. Ziyaretin kısaltılması kararının ardından bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise belirsiz olduğu belirtildi.i24NEWS, temmuz ayında Netanyahu'nun bu yılki BM Genel Kurulu'na katılmama seçeneğini değerlendirdiğini bildirmişti. İsrail Başbakanı daha sonra kararını değiştirmişti.Habere göre Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın aynı zamanda seçim kampanyasına katkı sağlayabileceği değerlendirmesiyle New York'a gitme kararını yeniden gözden geçirdi.‘ABD Gizli Servisi devrede’İsrail basını, geçen haftada Netanyahu'nun New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin hazırlıklarında ABD Gizli Servisi'nin alışılmadık şekilde devreye girdiği bildirmişti.İsrailli ‘diplomatik bir kaynak’, The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyareti için hazırlıklarda "ABD Gizli Servisi'nin sıradışı bir şekilde aktif rol aldığını" söyledi.Detaylara hakim olduğu aktarılan kaynak, ayrıca Netanyahu'nun New York ziyaretinde uçağının Queens bölgesindeki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceğini de doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trump-ve-pezeskiyan-gorusecek-mi-dikkat-ceken-iran-mesaji-1108905572.html
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i̇srail, new york, marco rubio, abd, abd
Netanyahu ABD ziyaretini kısalttı: BM konuşması için New York'a gidip hemen ayrılacak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail medyasına göre, ABD ziyaretini planlanandan daha fazla kısaltma kararı aldı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün doğrudan New York'a uçacağı ve konuşmasının ardından ABD'den ayrılacağı bildirildi.
İsrail merkezli i24NEWS'in haberine göre Netanyahu, daha önce planlanan ABD ziyaretinin kapsamını daralttı. İsrail Başbakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının yapılacağı gün doğrudan New York'a gidecek ve konuşmasının hemen ardından ABD'den ayrılacak.
Netanyahu'nun daha önce ABD ziyaretine Teksas'tan başlaması, ardından BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a geçmesi bekleniyordu. Ancak yeni plana göre İsrail Başbakanı Teksas ziyaretini gerçekleştirmeyecek.
Planlara aşina iki kaynak, i23News'e Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi planladığını aktardı. Ziyaretin kısaltılması kararının ardından bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise belirsiz olduğu belirtildi.
i24NEWS, temmuz ayında Netanyahu'nun bu yılki BM Genel Kurulu'na katılmama seçeneğini değerlendirdiğini bildirmişti. İsrail Başbakanı daha sonra kararını değiştirmişti.
Habere göre Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın aynı zamanda seçim kampanyasına katkı sağlayabileceği değerlendirmesiyle New York'a gitme kararını yeniden gözden geçirdi.
‘ABD Gizli Servisi devrede’
İsrail basını, geçen haftada Netanyahu'nun New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyaretin hazırlıklarında ABD Gizli Servisi'nin alışılmadık şekilde devreye girdiği bildirmişti.
İsrailli ‘diplomatik bir kaynak’, The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyareti için hazırlıklarda "ABD Gizli Servisi'nin sıradışı bir şekilde aktif rol aldığını" söyledi.
Detaylara hakim olduğu aktarılan kaynak, ayrıca Netanyahu'nun New York ziyaretinde uçağının Queens bölgesindeki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceğini de doğrulamıştı.