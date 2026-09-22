https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/macron-trump-ile-cok-verimli-bir-gorusme-gerceklestirdik-1108920557.html

Macron: Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdik

Macron: Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdik

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta bir araya geldi... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T04:52+0300

2026-09-22T04:52+0300

2026-09-22T04:52+0300

dünya

abd

donald trump

emmanuel macron

fransa

kızıldeniz

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Macron, ele alınan konular arasında Kızıldeniz’deki durumun da bulunduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html

fransa

kızıldeniz

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, emmanuel macron, fransa, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi