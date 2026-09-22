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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/macron-trump-ile-cok-verimli-bir-gorusme-gerceklestirdik-1108920557.html
Macron: Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdik
Macron: Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdik
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ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta bir araya geldi... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T04:52+0300
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dünya
abd
donald trump
emmanuel macron
fransa
kızıldeniz
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Macron, ele alınan konular arasında Kızıldeniz’deki durumun da bulunduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html
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abd, donald trump, emmanuel macron, fransa, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, donald trump, emmanuel macron, fransa, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Macron: Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdik

04:52 22.09.2026
© Dursun AydemirEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Dursun Aydemir
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ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta bir araya geldi. Macron, görüşmenin 'çok verimli' geçtiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Trump ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Macron, ele alınan konular arasında Kızıldeniz’deki durumun da bulunduğunu söyledi:

Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık

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