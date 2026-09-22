https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html

'İngiltere Başbakanı Burnham, Trump ile ilk görüşmesinde İran ile çatışmayı sonlandırmasını isteyecek'

'İngiltere Başbakanı Burnham, Trump ile ilk görüşmesinde İran ile çatışmayı sonlandırmasını isteyecek'

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ilk görüşmede, İran ile yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi ve gerilimin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T04:24+0300

2026-09-22T04:24+0300

2026-09-22T04:24+0300

dünya

abd

andy burnham

i̇ran

bm genel kurulu

i̇ngiltere

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, BM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile olan çatışmayı sona erdirmeye çağırmayı planladığı bildirildi.The Guardian'ın haberine göre Burnham, Trump ile yapacağı ilk görüşmede ABD başkanını İran ile olan çatışmayı azaltmaya çağıracağını söyledi.Gazete, Burnham'ın şu sözlerine yer verdi:

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i̇ran

i̇ngiltere

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abd, andy burnham, i̇ran, bm genel kurulu, i̇ngiltere