https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ingiltere-basbakani-burnham-trump-ile-ilk-gorusmesinde-iran-ile-catismayi-sonlandirmasini-isteyecek-1108920424.html
'İngiltere Başbakanı Burnham, Trump ile ilk görüşmesinde İran ile çatışmayı sonlandırmasını isteyecek'
'İngiltere Başbakanı Burnham, Trump ile ilk görüşmesinde İran ile çatışmayı sonlandırmasını isteyecek'
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ilk görüşmede, İran ile yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi ve gerilimin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T04:24+0300
2026-09-22T04:24+0300
2026-09-22T04:24+0300
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bm genel kurulu
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, BM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile olan çatışmayı sona erdirmeye çağırmayı planladığı bildirildi.The Guardian'ın haberine göre Burnham, Trump ile yapacağı ilk görüşmede ABD başkanını İran ile olan çatışmayı azaltmaya çağıracağını söyledi.Gazete, Burnham'ın şu sözlerine yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdde-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-dustu-2-pilot-hayatini-kaybetti-1108920044.html
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abd, andy burnham, i̇ran, bm genel kurulu, i̇ngiltere
abd, andy burnham, i̇ran, bm genel kurulu, i̇ngiltere
'İngiltere Başbakanı Burnham, Trump ile ilk görüşmesinde İran ile çatışmayı sonlandırmasını isteyecek'
İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ilk görüşmede, İran ile yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunmayı planladığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, BM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ı İran ile olan çatışmayı sona erdirmeye çağırmayı planladığı bildirildi.
The Guardian'ın haberine göre Burnham, Trump ile yapacağı ilk görüşmede ABD başkanını İran ile olan çatışmayı azaltmaya çağıracağını söyledi.
Gazete, Burnham'ın şu sözlerine yer verdi:
"Mesajımız şu ki, çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz ve biz de üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız."