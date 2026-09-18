https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/lula-ucaga-binecegim-ve-trumpa-brezilyadaki-secimlere-mudahale-etmemesini-soyleyecegim-1108850645.html

Lula: Uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim

Lula: Uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'a, ekimdeki devlet başkanı seçimlerine müdahale etmemesi uyarısında bulunacağını söyledi. Lula, Brezilya’nın kimsenin ‘sömürgesi’ olmak istemediğini ekledi. İşte detaylar...

2026-09-18T10:42+0300

2026-09-18T10:42+0300

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Seçim kampanyası sırasında yüzlerce destekçisine seslenen Lula da Silva, New York'ta düzenlenecek 81. BM Genel Kurulunda Trump'a vereceği mesaj hakkında konuştu.Lula da Silva, "Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim" dedi.'Bu ülke ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor'Brezilya'nın kimsenin "sömürgesi" olmak istemediğini belirten Lula da Silva, ülkesinin egemen olmak ve halk tarafından yönetilmek istediğini söyledi.Lula da Silva, Washington'la iyi ilişkiler sürdüren rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu hedef alarak ekledi: Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-trump-iran-konusunda-buyuk-kararin-esiginde-oldugunu-soyledi-yok-etmek-mi-istiyorum-yoksa-istemiyor-1108847308.html

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lula da silva, donald trump, brezilya, seçimler, brezilya devlet başkanı, haberler