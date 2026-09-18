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Lula: Uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim
Lula: Uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'a, ekimdeki devlet başkanı seçimlerine müdahale etmemesi uyarısında bulunacağını söyledi. Lula, Brezilya’nın kimsenin ‘sömürgesi’ olmak istemediğini ekledi. İşte detaylar...
2026-09-18T10:42+0300
2026-09-18T10:42+0300
2026-09-18T10:47+0300
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Seçim kampanyası sırasında yüzlerce destekçisine seslenen Lula da Silva, New York'ta düzenlenecek 81. BM Genel Kurulunda Trump'a vereceği mesaj hakkında konuştu.Lula da Silva, "Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim" dedi.'Bu ülke ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor'Brezilya'nın kimsenin "sömürgesi" olmak istemediğini belirten Lula da Silva, ülkesinin egemen olmak ve halk tarafından yönetilmek istediğini söyledi.Lula da Silva, Washington'la iyi ilişkiler sürdüren rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu hedef alarak ekledi: Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak.
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lula da silva, donald trump, brezilya, seçimler, brezilya devlet başkanı, haberler
lula da silva, donald trump, brezilya, seçimler, brezilya devlet başkanı, haberler
Lula: Uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim
10:42 18.09.2026 (güncellendi: 10:47 18.09.2026)
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a, ekimdeki devlet başkanı seçimlerine müdahale etmemesi uyarısında bulunacağını söyledi. Lula, Brezilya’nın kimsenin ‘sömürgesi’ olmak istemediğini ekledi.
Seçim kampanyası sırasında yüzlerce destekçisine seslenen Lula da Silva, New York'ta düzenlenecek 81. BM Genel Kurulunda Trump'a vereceği mesaj hakkında konuştu.
Lula da Silva, "Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim" dedi.
'Bu ülke ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor'
Brezilya'nın kimsenin "sömürgesi" olmak istemediğini belirten Lula da Silva, ülkesinin egemen olmak ve halk tarafından yönetilmek istediğini söyledi.
Lula da Silva, Washington'la iyi ilişkiler sürdüren rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu hedef alarak ekledi:
Bu ülke gündüz ulusal bayrağı gösterip geceleri ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor.
Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak.
Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile
eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında
geçeceğine işaret ediyor.