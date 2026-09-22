https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrovdan-ingiltereye-salisbury-tepkisi-london-vatandaslarimizi-adeta-rehin-aldi-1108933122.html
Lavrov'dan İngiltere'ye Salisbury tepkisi: ‘London vatandaşlarımızı adeta rehin aldı’
Lavrov'dan İngiltere'ye Salisbury tepkisi: ‘London vatandaşlarımızı adeta rehin aldı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin Salisbury kentindeki zehirlenme olayına ilişkin Moskova'nın Londra'dan halen yanıt alamadığını belirterek, "Londra... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu'nda yaptığı açıklamada, Salisbury vakasına dair Rus makamlarının sunduğu resmi taleplerin yanıtsız bırakıldığını vurguladı.Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Başsavcılığın, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde İngiliz muhataplarına çok sayıda resmi başvuru yaptığını hatırlatan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Salisbury olayı ve süreçİngiltere'nin Salisbury kentinde, 4 Mart 2018'de, Rusya'da vatana ihanetten hüküm giyen eski istihbarat subayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesi uluslararası boyutta bir krize yol açmıştı.Londra yönetimi, Skripal çiftinin ‘A234’ (Noviçok) isimli askeri nitelikli kimyasal maddeyle zehirlenmesinden Rus devletini sorumlu tutmuştu.İddiaları kesin bir dille reddeden Moskova ise ‘Skripal Olayı’nın, Rusya'nın suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmaması nedeniyle giderek çöktüğünü savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığına (Foreign Office) soruşturmaya erişim hakkı, zarar gören Rus vatandaşlarıyla görüşme talebi, adli yardım ve ortak soruşturma yürütülmesi tekliflerini içeren onlarca diplomatik nota iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-disisleri-bakani-lavrov-rusyaya-karsi-bilgi-savasi-ozel-askeri-harekattan-cok-once-baslatildi-1108932285.html
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Lavrov'dan İngiltere'ye Salisbury tepkisi: ‘London vatandaşlarımızı adeta rehin aldı’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin Salisbury kentindeki zehirlenme olayına ilişkin Moskova'nın Londra'dan halen yanıt alamadığını belirterek, "Londra vatandaşlarımızı adeta rehin aldı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu'nda yaptığı açıklamada, Salisbury vakasına dair Rus makamlarının sunduğu resmi taleplerin yanıtsız bırakıldığını vurguladı.
Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Başsavcılığın, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde İngiliz muhataplarına çok sayıda resmi başvuru yaptığını hatırlatan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Soruşturma Komitemizin ve Başsavcılığımızın, çeşitli sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklere dayanarak İngiliz meslektaşlarına gönderdiği ve Rus vatandaşlarının nerede olduğuna dair bilgi talep ettiği çok sayıdaki resmi başvuruya halen yanıt alamıyoruz. Yani en yalın ifadeyle Londra, vatandaşlarımızı adeta rehin almış durumda.”
İngiltere'nin Salisbury kentinde, 4 Mart 2018'de, Rusya'da vatana ihanetten hüküm giyen eski istihbarat subayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesi uluslararası boyutta bir krize yol açmıştı.
Londra yönetimi, Skripal çiftinin ‘A234’ (Noviçok) isimli askeri nitelikli kimyasal maddeyle zehirlenmesinden Rus devletini sorumlu tutmuştu.
İddiaları kesin bir dille reddeden Moskova ise ‘Skripal Olayı’nın, Rusya'nın suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmaması nedeniyle giderek çöktüğünü savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığına (Foreign Office) soruşturmaya erişim hakkı, zarar gören Rus vatandaşlarıyla görüşme talebi, adli yardım ve ortak soruşturma yürütülmesi tekliflerini içeren onlarca diplomatik nota iletmişti.