https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrov-almanya-navalniyin-analiz-ve-tedavisiyle-ilgili-taleplerimizi-gormezden-geliyor-1108938483.html

Lavrov: Almanya, Navalnıy’ın analiz ve tedavisiyle ilgili taleplerimizi görmezden geliyor

Lavrov: Almanya, Navalnıy’ın analiz ve tedavisiyle ilgili taleplerimizi görmezden geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Aleksey Navalnıy’ın 2020 yılında Almanya’daki bir hastanede gördüğü tedaviye ve yapılan analizlere ilişkin Rusya tarafından... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T13:38+0300

2026-09-22T13:38+0300

2026-09-22T13:38+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

aleksey navalnıy

almanya

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (ksyö)

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen Moskova'da düzenlenen 4. Uluslararası Dezenformasyonla Mücadele Diyaloğu Forumu’nda, Navalnıy olayını değerlendirdi.Aleksey Navalnıy’ın 2020 yılında rahatsızlanmasının ardından Rus tarafının Almanya’nın talebine derhal yanıt vererek tedavi için Berlin’e nakline izin verdiğini hatırlatan Lavrov, Rus makamlarının o dönemdeki şeffaf tutumunun yurt dışında kabul görmediğini ifade etti.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sürecin geçmişiNavalnıy, 20 Ağustos 2020 tarihinde Tomsk’tan kalkıp Moskova’ya giden uçakta rahatsızlanması üzerine Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Omsk’taki doktorlar, yapılan tetkikler sonucunda ana teşhis olarak kandaki şeker oranının ani değişimine yol açan metabolizma bozukluğunu işaret etmişti. Rus sağlık yetkilileri, Navalnıy’ın kan ve idrar örneklerinde herhangi bir zehirli maddeye rastlanmadığını bildirmışti.Daha sonra özel bir uçakla Almanya’ya nakledilen Navalnıy için Alman hükümeti, askeri doktorlara dayandırdığı açıklamada, Navalnıy’ın ‘Noviçok’ grubuna ait kimyasal bir maddeyle zehirlendiğini iddia etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı olayın ardından geçen süreçte, yaşananların Rusya’yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan planlı bir provokasyon olduğunu ve Batılı ülkeler tarafından Rusya’yı baskı altına almak amacıyla kullanıldığını kaydetmişti. Bakanlık ayrıca, Berlin’in suçlamalara ilişkin doğrulanabilir hiçbir kanıt sunmadığını, KSYÖ’nün de Moskova’nın iş birliği taleplerini cevapsız bırakarak hukuki sürecin başlatılmasını engellediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lavrov-guterres-rusyanin-buca-talebine-yanit-vermedi-1108934790.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, aleksey navalnıy, almanya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (ksyö)